Keith Richards så godt som tørrlagt

– Det var på tide å slutte å drikke, sier Richards til magasinet Rolling Stone.

– Det har vært slik et års tid. Jeg ga meg med det. Jeg ble lei, sier han.

Richards, som også flere ganger er blitt pågrepet for besittelse av narkotika i løpet av årene med hard festing, sier han av og til tar et glass vin eller øl, men at han i det store og hele har sluttet å drikke alkohol.

– Jeg merker ingen stor forskjell, egentlig, bortsett fra at jeg ikke drikker, sier han.

Keith Richards 8t.h.) gir Stones-kollega Ronnie Wood en klem for to år siden. Nå sier Wood at Richards er blitt «mildere til sinns». Foto: Mike Segar / Reuters

«Mildere til sinns»

Hans gitaristkollega i Rolling Stones, Ronnie Wood, sier Richards er mildere til sinns etter han droppet drikkingen.

– Det er en glede å jobbe med ham. Han er mer åpen for nye ideer, sier Wood, og føyer til.

– Hvis han fortsetter, så vil jeg være der. Full støtte, sier Wood.