Keiino vidare til ESC-finalen

Den andre semifinalen i Eurovision Song Contest kunne blant anna by på moldovisk sandkunst, sveitsiske latinorytmar og svensk EDM-gospel. Men den norske trioen Keiino klarte å ta seg vidare til den store finalen laurdag med «Spirit In the Sky».

– Dette var magisk, heilt vanvitig, sa Fred-René Buljo i Keiino til NRK etter semifinalen.

Noreg blei lest opp som land nummer åtte av ti under semifinalen. Det blei nervepirrande minutt, sa Alexandra Rotan.

– Eg blei litt stressa fordi det tok så lang tid før dei leste oss opp. No er eg veldig glad, men vi må passe på å ikkje feire for mykje slik at vi mister stemmene våre.

Men sjølv om det gjekk veldig bra torsdag, er det rom for forbetringar fram mot finalen laurdag, fortalde låtskrivar Tom Hugo.

– Det første refrenget fekk ny tekst i kveld. Så vi får sjå om vi skal vidareutvikle det eller om vi skal gå tilbake til det opphavlege, sa han med eit lurt smil.

Keiino etter semifinale: – Det er helt magisk Du trenger javascript for å se video.

Jamt felt

Førehandsfavoritten Nederland og naboane våre i Sverige og Danmark tok seg også vidare frå semifinalen torsdag.

Ifølgje musikkmeldar Marit Johansen Jegthaug var det Sveits, Sverige og Austerrike som stod mest ut i ein semifinale som på førehand blei sett på som svært jamn.

På sjølve arenaen, Expo Tel Aviv, var det Sveits, Sverige og Noreg som hausta mest jubel torsdag kveld med trampeklapp, jubel og allsong.

Svenske John Lundvik framførte sin eigen song under ESC-semifinalen torsdag. Han har også skrive det britiske bidraget som er direkte kvalifisert til finalen laurdag kveld. Du trenger javascript for å se video. Svenske John Lundvik framførte sin eigen song under ESC-semifinalen torsdag. Han har også skrive det britiske bidraget som er direkte kvalifisert til finalen laurdag kveld.

Pyro og englevingar

Tradisjonen tru var det mange visuelle effektar og kostyme for å få merksemd for sitt bidrag. Noreg var eitt av landa som fyrte av mest flammar og smell torsdag kveld. Medan Irland mimra om gamal kjærleik i ein iskrembar.

Danske Leonora sørga for det mest møblerte innslaget torsdag kveld med kveldens største stol.

Kroatia prøvde seg med englevingar, medan Russland, med Sergay Lazarev som blei nummer tre i Stockholm i 2016, hadde lagt pengane i eit show med visuelle effektar.

Lazarev sa til NRK etter semifinalen at han håper å gjere det enda betre enn for tre år sidan.

– Eg har mange fine minner frå Stockholm i 2016. Men no får eg ein ny sjanse til å kanskje gjere det betre enn sist gang.

Det russiske bidraget skal ha eit budsjett på om lag 2,5 millionar amerikanske dollar. Du trenger javascript for å se video. Det russiske bidraget skal ha eit budsjett på om lag 2,5 millionar amerikanske dollar.

Finale på laurdag

Laurdag kveld skal dei 20 bidraga som har kvalifisert seg gjennom semifinalane tysdag og torsdag konkurrere i finalen. Der får dei også selskap av seks bidrag som er direkte kvalifisert.

Desse landa gjekk vidare frå semifinalen torsdag:

Nord-Makedonia

Nederland

Albania

Sverige

Russland

Aserbajdsjan

Danmark

Noreg

Sveits

Malta

Tysdag kvalifiserte desse landa seg til finalen:

Hellas

Kviterussland

Serbia

Kypros

Estland

Tsjekkia

Australia

Island

San Marino

Slovenia

I tillegg er altså vertslandet Israel direkte kvalifisert saman med Storbritannia, Spania, Italia, Tyskland og Frankrike som er dei største økonomiske bidragsytarane til melodikonkurransen.