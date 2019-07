Katy Perry funnet skyldig i plagiat: – Kopierte kristen raplåt

Nyhetsbyrået AP skriver at en federal jury på ni personer enstemmig har kommet til at Perrys hitlåt, utgitt i 2013, er en kopi av en kristen raplåt utgitt fire år tidligere. Den plagierte sangen, «Joyful Noise», er laget av den relativt ukjente artisten Flame.

AP melder at at avgjørelsen er et sjeldent eksempel på at en ukjent artist vinner fram med en plagiatanklage mot en superstjerne.

Hvor like synes du sangene er?

Katy Perrys låt.

Dette er låten juryen mener ble plagiert.

– Aldri hørt sangen

Perry var ikke til stede i retten da avgjørelsen ble kjent. Hennes advokat legger ikke skjul på at superstjernen er uenig med juryen.

– De prøver å eie de grunnleggende byggesteinene som utgjør musikk, musikkens alfabet, som burde være tilgjengelig for alle, sa Perrys advokat, Christine Lepera, i sin sluttprosedyre i forrige uke.

Den amerikanske superstjernen Katy Perry vitnet i rettssaken på at hun aldri har hørt sangen hun skal ha kopiert. Foto: Valerie Macon / AFP

Perry selv vitnet også i den sju dager lange rettssaken. Perry sa da at hun aldri hadde hørt sangen Joyful Noise hør, eller annen kristen rap.

Michael A. Kahn, som representerer saksøkeren Marcus Gray, poengterte at hans låt er vidt sirkulert slik at Perry eller hennes låtskrivere godt kan ha vært utsatt for den, og at den har millioner av avspillinger på Spotify og YouTube.

Lang rettsprosess

Det var i 2014 at Flame, eller Marcus Gray og to medforfattere saksøkte Perry for plagiat. Fem år senere er altså juryens avgjørelse klar. Nå går saken inn i neste fase, der juryen skal avgjøre hvor mye Perry og hennes samarbeidspartnere skylder for å ha brutt loven om opphavsrett.

Ifølge AP tydet spørsmålene fra juryen underveis i saken på at artisten selv, Katy Perry, muligens kom til å slippe unna. Spørsmålene i løpet av de to rettsdagene handlet for det meste om melodiene og «beaten» i sangen, ikke teksten, som er den delen av sangen Perry skal ha bidratt mest til.

Overraskelsen var derfor stor blant mange av dem som fulgte saken da avgjørelsen kom, skriver AP.

Superhit

Juryen landet til slutt på at alle de seks personene som har vært med på å skrive sangen, i tillegg til de fire selskapene som har utgitt og distribuert den, er ansvarlige for bruddet på opphavsretten.

Dark Horse, som er en blanding av hiphop og pop, var den tredje singelen fra Perrys album «Prism.

Sangen lå fire uker på Billboards Hot 100-liste, og skaffet Perry en Grammy-nominasjon. Sangen ble også fremført i pausen på Super Bowl i 2015, en sending som ble fulgt av langt over 100 millioner mennesker.

I 2015 kom for øvrig en amerikansk ankedomstol til at storhiten «Blurred Lines», som ble fremført av Pharrell Williams og Robin Thicke, var et plagiat av Marvin Gaye-låten «Got to Give It Up» frå 1977.