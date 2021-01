Karpe utset Spektrum-konsertane eitt år

Mange hadde nok gleda seg til å gå på konsert til ein av Noregs største rapduo Karpe, beståande av Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid og Chirag Rashmikant Patel.

Dei skulle i år halde 10 konsertar i Oslos store konsertstove, Oslo Spektrum, og totalt samle opp mot 100 000 publikummarar.

No er det utsett til 2022.

Manager Silje Larsen Borgan seier til NRK at det på grunn av dagens koronasituasjon er best å utsette til neste år.

– Vi har følgd smittesituasjonen i verda, landet og særleg Oslo nøye sidan mars 2020. Nå som vi har gått inn i eit nytt år ser vi at situasjonen stadig er ustabil og uføreseieleg, seier ho.

Managementet Little Big Sister med nyhenda på sin Instagram.

Ho legg til at dei ser på det som svært lite sannsynleg at det kan gjennomførast innandørs arenakonserter til sommaren.

– Vi klarer ikkje helt å sjå for oss moshpits og stagediving med 1 meters avstand, så då er det betre å bruke denne tida på å gjere konsertane enda råare, seier Chirag og Magdi i presseskrivet som har kome ut.

Larsen seier til NRK at dei er glade for å ha landa på ein konklusjon, og at dei ser fram til 2022.

– Kva skal de gjere i mellomtida?

– Vi skal jobbe på som aldri før, svarer ho.

Spektakulære show

Chiraq og Magdi har gitt ut fem album, og vunne ei rekke prisar, blant anna sju spellemannsprisar.

Dei er kjent for samfunnsaktuelle tekstar, og har nådd bredt ut til ulike målgrupper.

Ikkje minst er dei også kjent for sine spektakulære shows.

I 2017 samla dei fansen til ein tre dagars-konsert i Oslo Spektrum i forbindelse med utgjevinga av albumet Heisann Montebello. Eit show dei fekk terningkast 6 på.

I 2019 gav dei ut EP-en SAS PLUS / SAS PUSSY, som vart kritikarrost og løna med spellemannspris for årets album.

Foto: Magnus Lutnæs Aas / NRK

Etter å ha tatt med «SAS PLUS/SAS PUSSY» på klubbturne gjennom heile 2019 med avslutning på Øyafestivalen, skulle dei toppe det heile med 10 konsertar i Oslo Spektrum.

«Det største nokosinne!» skreiv dei på Instagramkontoen sin den gong.

No er det altså utsett til 2022.

Ellevill oppvarming med SAS Skien

I haust hadde dei i utgangspunktet ein oppvarming til konsertserien i Spektrum.

I Festiviteten, praktbygget i Skien som Karpe har kjøpt, hadde dei ein eksklusiv konsert for fansen – ein samling med 100 personar, som var handplukka av Karpe.