Karpe gjev vekk alt dei tener framover

«Hvis vi en eller annen gang i livet, mot alle odds, eier masterrettighetene til alle utgivelsene våre… så gir vi bort alt. Hele katalogen. Alle inntektene. For resten av livet og en god stund til. Det er arven vår.» For snart ni år siden lovte vi hverandre dette, og av alle prosjekter vi har gjennomført til nå er dette det vi har drømt om lengst. Løftet har også vært bensinen vår i møte med de som har lurt oss, utnytta oss eller stjålet fra oss. Vi er født i Norge. Vi har ikke jobba hardere, vi fortjener det ikke mer og vi har ikke gått fra 0 til 100. Ingen av oss vet engang hva 0 er. Foreldrene våre kom hit og vi fikk en sjanse. Å gi katalogen vår tilbake til mennesker som er i samme situasjon som de var, eller med et enda vanskeligere utgangspunkt, er full sirkel for Karpe. Så vi holder løftet vårt. Hver gang du hører på en av låtene våre, fra Glasskår til SAS PLUS / SAS PUSSY, går alle inntektene rett til «Patel og Abdelmaguid Foundation» («PAF»). Én gang i året vil «PAF» dele ut penger til både små og store prosjekter som ønsker å bedre situasjonen for flyktninger, asylsøkere og innvandrere. Både i Norge og i resten av verden. Link i bio. ❤️ Chirag og Magdi