Det har vært stille fra Karpe ganske lenge.

Rap-duoen skulle egentlig samle 100.000 mennesker i Oslo Spektrum høsten 2021. Men så kom korona, og alt ble utsatt til 2022.

Det siste vi så til dem var i 2019.

Slik så det ut da Karpe spilte på Øyafestivalen i 2019. Foto: Kim Erlandsen / NRK P3

Magdi Abdelmaguid og Chirag Patel har utgitt fem album opp gjennom årene. Og denne uken har fansen vært spente på om det kommer mer fra dem, da de på Instagram har lagt ut kryptiske videoer som hinter om ny musikk.

I dag slippes det mange har ventet på – nok et album – et album de har vært i tvil om de skal lage, sier Karpe til Lindmo.

Karpe slipper et nytt album. Foto: Michael «Mike» Ray Vera Cruz Angeles / Akam1k3

Har dere tvilt på om Karpe kan fortsette?

– Ja, jeg har vært veldig i tvil, spesielt de siste årene, sier Chirag.

– Sjangeren vi opererer i er for unge folk. Og det at vi har fått holde på så lenge, og spille store konserter er uvirkelig av og til.

– Jeg tenker ofte at jeg har lyst til å slutte eller slå opp med Magdi, men frykter at publikum kommer til å slå opp med meg. «You don't leave show business, show business leaves you», sier Chirag.

37-åringene innrømmer at de har vært redd for at de begynner å bli utdatert.

– Det har vi vært redd for hele tiden. Spesielt nå, når man er blitt for gammel til å være rapper, sier Chirag.

Chirag har tvilt på om Karpe vil holde seg like populær som nå. Du trenger javascript for å se video. Chirag har tvilt på om Karpe vil holde seg like populær som nå.

Men er likevel motivert

Likevel har de aldri vært mer motivert enn det de er akkurat nå.

– Én dag så er ikke de yngste med lenger, og det at vi får holde på dem så lenge er sykt. Det er jeg veldig takknemlig for, sier Magdi.

De føler de har kommet til et punkt hvor de er helt fri.

– Nå føler jeg at vi er helt frie, og jeg kan ikke slutte når jeg er fri. Nå kan vi lage noe som aldri er blitt lagd før, sier han og referer til klippene lagt ut denne uken med Omar Sherif.

Tirsdag kveld denne uken satte Karpe i gang spekulasjoner om ny musikk. De la ut videoklipp på nett og lanserte siden omarsheriff.no, hvor fans kunne betale seg inn for å se eksklusive historier knyttet til det nye prosjektet.

Karpe har aldri vært så motivert som nå. Foto: MICHAEL RAY VERA CRUZ ANGELES

Hvorfor er dere frie?

– Jeg har alltid følt at vi har lagd det vi har lyst til, men denne gangen har vi kunnet blande ulike språk akkurat som vi vil selv. Vi har vært i en boble, og ikke hatt behov for å forklare når noen har stilt spørsmål. Vi har lagd det vi synes låter fett, sier Magdi.

– Så får vi se om folk liker det da, smiler han.

I tillegg mener duoen at de kanskje er blitt mer aktuelle.

– Kanskje har det noe med at identiteten og bakgrunnen vår er blitt mer aktuell. Da vi var kids var det ingen som så ut som oss, annet enn trope eller parodiversjoner. Nå har det endret seg. Det føles litt som at kidsa har ryggen vår. At de ser at vi forteller en historie som de synes er viktig, sier Chirag.

I kveld åpner de døren for Lindmo og viser frem huset de har kjøpt i Skien. Foto: MICHAEL RAY VERA CRUZ ANGELES

Åpner døren for Lindmo

Da Karpe i 2018 bestemte seg for å selge ut Oslo Spektrum hele ti ganger, kjøpte de kulturhuset Festiviteten i Skien, som de bygde om til et kreativt drømmehus uten like.

I pandemiåret 2020 hadde de én konsert: 100 helt spesielt utvalgte mennesker ble invitert inn i huset, fem kvelder på rad med fotoforbud. Dette er de aller siste konsertene de har holdt – og alt som skjedde innenfor de fire veggene har vært hemmelig til nå.

I kveld åpner de døren for Lindmo og viser frem huset, og gjør en spektakulær fremførelse av sin helt ferske låt «PAF» live. Endelig får vi vite hva som skjedde der inne, og hvordan Chirag og Magdi gjør ellevill fantasi til virkelighet.

Tirsdag kveld denne uken satte Karpe i gang spekulasjoner om ny musikk – spekulasjonene stemte. Foto: MICHAEL RAY VERA CRUZ ANGELES

Lindmo kan du se klokken 21:35 på NRK1, eller når du vil på NRK TV.