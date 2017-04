Karpe Diem: – Nervøsiteten går utover nattesøvnen

– Vi er nervøse, men ligger an til å få det til, sier Chirag Rashmikant Patel, som sammen med Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid danner rapduoen Karpe Diem.

Selv om de to har spilt sammen siden år 2000, kan nervøsiteten fortsatt ta fra dem nattesøvnen.

– Redd og nervøs

– Selv om jeg er sliten på kvelden er det vanskelig å få sove fordi jeg er redd og nervøs, sier Chirag.

Karpe Diem solgte ut Oslo Spektrum for første gang i 2013, den gang var duoen de første hiphop-artistene i Norge som klarte det.

– Jeg er redd for at vi ikke selger ut alle tre gangene, både fordi ingen har gjort det før oss og da kan vi ikke gjennomføre den produksjonen vi ønsker, sa Chirag i et intervju med P3 i august.

– Legendarisk

Alle tre konsertene ble altså utsolgt, men de vil ikke røpe hva publikum kan forvente seg under konsertene.

– Det blir noen stunts. Kanskje ikke helt som David Copperfield, men i samme liga. Det blir ingen forsvinningsnumre, men det blir fett likevel. Vi er ikke så glade i å røpe det som kommer, sier Magdi til NRK.

Den eneste norske artisten som tidligere har fylt Oslo Spektrum tre ganger på rad er A-ha, i desember 2010.

Konsertene holdes i Oslo Spektrum torsdag, fredag og lørdag denne uken.

– Enten går vi konkurs eller så blir det legendarisk, har Magdi tidligere uttalt til Dagbladet.