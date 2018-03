Kåret til Norges beste pressebilder

VG dominerte stort da Pressefotografenes klubb fredag pekte ut fjorårets beste norske pressefotoer i en rekke ulike kategorier.

Foruten at VGs Espen Rasmussen ble kåret til Årets fotograf, vant mediehuset 13 priser i de rene fotokategoriene.

Her er årets beste pressebilder 35 bilder 1. pris Nyhet Norge: Valgkampinnspurt for Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet. AP-lederen kjemper mot dårlige meningsmålinger og besøker fire byer på én dag. Her er han fotografert i et ettertenksomt øyeblikk bakerst i en maxi-taxi på vei fra Sørlandssenteret til møte med lokallaget i Kristiansand. Foto: Tommy Ellingsen for Dagens Næringsliv 2. pris Nyhet Norge: Mennesker på Arbeiderpartiet sin valgvake på Folkets Hus i Oslo reagerer i det de første valgresultatene kommer inn. Utover kvelden blir det klart at partiet taper stortingsvalget 2017. Foto: Kyrre Lien 3. pris Nyhet Norge: Her kaster reineier Lars Isak Påve lassoen for å redde en av de seks reinsdyrene som gikk gjennom isen på Leksdalsvatnet 7. april. Etter en iherdig innsats av brannvesenet og reineier, ble alle dyrene reddet. Foto: Johan Arnt Nesgård for Trønderavisa 1. pris Nyhet utland: Mariam og Eman (1 måned) veier 2,24 kilo. Moren M. Awad (31) har ikke nok melk i brystene. Leger uten grenser (MSF) driver et sykehus i Qayyarrah, der de blant annet behandler feilernærte og underernærte barn som har flyktet fra Mosul og andre byer holdt av IS i Irak. Foto: Harald Henden for VG 2. pris Nyhet utland: Hver dag på vei til skolen passerer Karrar (6) og Adam (4) bildene av sin far og onkel, begge døde Hizbollah-helter. Foto: Jan Tomas Espedal for Aftenposten 3. pris Nyhet utland: I løpet av august og september har 603.000 rohingyaer flyktet over grensen til Bangladesh fra Myanmar.Flere tusen rohingyaer er trolig drept før eller under flukten. Bangladesh. Cox`s Bazar er nærmeste større by. Streng disiplin ved de mange køene. Maktbruk er ikke uvanlig. Foto: Jan Tomas Espedal for Aftenposten 1. pris Nyhetsreportasje Norge: Mari Grønlund og Elin Kviteberg ga hverandre sitt «ja» under Lyngsalpene. Et nytt kapittel i regionens kirkehistorie ble dermed skrevet. Den nye liturgien tillater nå likekjønnede å gifte seg i kirken. Men det har vært sterk motstand fra det religiøse miljøet. Foto: Annemor Larsen for VG 2. pris Nyhetsreportasje Norge: Natt til 24. juli ble den vesle bygden Utvik i Nordfjord nærmest rasert av enorme nedbørsmengder. Flommen ødela veier, gårder og en rekke bygninger, og Utvik lignet en slagmark etter uværets herjinger. Foto: Paul Sigve Amundsen for Bergens Tidende 3. pris Nyhetsreportasje Norge: Noen må dø for at 11 år gamle Sigrid Onsøien Mellingsæter fra Skaun skal få nytt hjerte. Sigrid har gått gjennom flere operasjoner etter at hun ble født med en komplisert hjertefeil. Nå er det for risikabelt med en ny operasjon. 11-åringen fikk i mai beskjed om at hun er på transplantasjonslisten. – De sa at de ikke hadde noen annen løsning. Jeg tror ikke at de kunne operere hjertet noe mer, forteller hun. Foto: Rune Petter Ness for Adresseavisen 1. pris Nyhetsreportasje utland: Slaget om Vest-Mosul sommeren 2017 ble sammenlignet med de verste gatekampene under 2.verdenskrig. Tre år etter at IS-hæren stormet og okkuperte Mosul, kjemper en tropp fra den irakiske hærens niende divisjon seg gjennom de smale gatene i bydelene Zanjili og Al-Shefa. Den første som faller for snikskytterne, er den 20-årige soldaten Zrid. Foto: André Liohn for Dagens Næringsliv 2. pris Nyhetsreportasje utland: I en hage i Moskva arrangerer nazisten «John Wagner» bryllup med sin kone «Shadow» (28). Alle gjestene er nynazister og skinheads. Nazistene i bryllupet drikker vodka, russisk «champagne» og øl. På bordet står tradisjonell russisk mat. Utover ettermiddagen kommer nazihilsenene stadig oftere. Alle som er til stede i bryllupet til «John Wagner» i Moskva er nynazister og skinheads. Foto: Espen Rasmussen for VG 3. pris Nyhetsreportasje utland: Året da spenningen mellom Nord-Korea og USA er på bristepunktet. En livsfarlig slåsskamp på kanten av stupet, mellom to ledere med begrenset politisk erfaring. Amerikanske militærøvelser på grensen får svar med rakett-tester. Verden holder pusten. Imens, i Pyongyang får journalister se et folk som aldri har følt seg sikrere på at den unge lederen med fingeren på atomknappen vil beskytte dem. Foto: Annemor Larsen for VG 1. pris Dagligliv i Norge: Med rosa ballonger tok familien avskjed med seks år gamle Martine Bunæs Bang. Den sprudlende jenta fikk for to år siden kreftsykdommen DIPG, er svært aggressiv kreftform som utvikler seg i hjernestammen. Den rammer hovedsakelig barn. Martine levde med sykdommen i to år. Nå ønsker foreldrene til Martine å hedre hennes minne med en innsamlingsaksjon hvor pengene skal gå til forskning på DIPG. Foto: Line Møller for VG 2. pris Dagligliv i Norge: Han er eneste medlem i «Norwegian Flyfishers Umbrella Society». Geir Ruud er fluefisker. Han liker å være alene. Han liker dårlig vær. Han liker å vente. Han bruker paraply istedenfor regntøy. Noen ganger mister han paraplyen. Det er alvorlig. Foto: Jørn Moen for Dagbladet 3. pris Dagligliv i Norge: Når begjæret brenner og lystene tar overhånd, er det bare å la det stå til, mente nok dette paret som deltok på en av redneckfestivalene som ble arrangert på Østlandet sist sommer. Ingen utpreget sjenanse å spore når behovet for en spontan hyrdestund meldte seg. Foto: Terje Bringedal for VG 1. pris Sport: Hver dag spiller over 300 millioner kinesere nasjonalsporten bordtennis. Siden Mao Zedong utropte bordtennis til nasjonalsport i 1950, har kineserene dominert sporten internasjonalt. På toppidrettskolen Dongdan i Beijing kjemper Huang Tse Tien (9) om å bli Kinas fremtidige idrettshelt. Foto: Javier Auris, student OsloMet 2. pris Sport: En etter en hiver de seg utfor 10-meteren. Er «dødsing» bare testosteron og selvhevdelse? Stupestilen innebærer å kaste seg utfor 10-meteren med kroppen i vannrett X-formasjon og holde den så lenge som mulig, for å krøke seg sammen rett før vannflaten brytes. Foto: Martin Slottemo Lyngstad for Paragon/Aftenposten 3. pris Sport: Det er ingen spøk å proffdebutere i MMA. Mixed martial arts er en fullkontakt-kampsport med elementer fra blant annet boksing, karate, jujutsu, bryting og judo. Kristian Skogmo dro til Stockholm og fikk bank. Foto: Sebastian S. Bjerkvik for Adresseavisen 1. pris Portrett: 30 år gamle Lene Marie Fossen i boligen til sin bestefar i Kolbu hvor hun bor. Lene Marie lider av esktrem anoreksi. Hun bruker fotografering som en del av selvterapien sin, og har vært åpen om sin sykdom. Hennes selvportretter og fotografier av flyktninger har vært stilt ut i blant annet Kristiansund. Foto: Espen Rasmussen for VG 2. pris Portrett: Når kinesiske Luojun Xucheng (25) ser inn i fremtiden ser han tallene 9/9/6. Jobb fra ni om morgenen til ni om kvelden, seks dager i uka. Det er ikke livet han vil leve. Luojun bruker derfor nesten all sin våkne tid på en privatskole. Han forbereder seg til IELTS, en internasjonalt akseptert engelsktest. En god karakter på denne testen er hans billett ut av Kina. – Jeg tror jeg kan ha en god fremtid, jeg må bare finne veien dit, sier Xucheng. Foto: Line Hårklau, student OsloMet 3. pris Portrett: Macron eller Le Pen? Frankrike skal velge landets neste president. For ungdommen ser framtiden mørk ut, uansett. Opp vokser en generasjon med følelsen av å ha tapt fremtiden før den har begynt. Janéle og Alex står tett sammen på dansegulvet. De må feste mens de ennå kan. Selv de som er så heldige å få en jobb, tjener for lite til å kunne planlegge anstendige familieliv. De forblir avhengige av foreldrene sine, bor hjemme til sent i 30-årene og mister friheten de har ventet på. Foto: Line Ørnes Søndergaard for Dagens Næringsliv 1. pris Åpen klasse: Hvert år avvikles flere titalls norske bedehus. De blir til museum, restauranter og skatehaller. Mange bedehus har allerede stått låste og ute av bruk i flere tiår. En unik norsk kulturhistorie er i ferd med å forsvinne. Bedehusene står igjen som fysiske vitner over den pietistiske vekkelsen som bølget gjennom Norge for 100 år siden. I første halvdel av 1900-tallet ble det reist bedehus på dugnad i hver grend fra Lindesnes til Vardø. I 1974 var det liv i 2.621 bedehus. Nå vet ingen hvor mange bedehus det er igjen i landet. Foto: Erlend Berge for Vårt Land 2. pris Åpen klasse: De er store. Fyldige. Små. Tynne. Skrukkete. Asymmetriske. Ryddige og rotete. Hver sjette kvinne mellom 18 og 30 år føler seg misfornøyd med utseendet på sitt eget underliv, viser en undersøkelse gjennomført av Norstat, og intimkirurgi har de siste årene blitt mer og mer populært. I denne serien forteller kvinner om sitt forhold til sitt underliv. Foto: Klaudia Lech for VG 3. pris Åpen klasse: I april tok Erna Solberg tok med seg flere statsråder og hele det norske næringslivet til Kina. Sjansen for å gjenopprette det kalde forholdet mellom landene etter at Liu Xiaobo ble tildelt Nobels fredspris i 2010 var endelig kommet. Rundt Den himmelske freds plass hang det norske flagg, militærorkester spilte «Ja, vi elsker» og motorveiene i millionbyen Beijing var tømt for trafikk. Tusenvis av politimenn sto langs veiene og holdt igjen både biler og folk for å slippe den norske kortesjen igjennom. Også der det verken var biler eller folk. Gøran Bohlin for VG 1. pris Klima og miljø: Det er en ond sirkel. For hvert tre som tas for å gi brensel og dyrkbar jord, renner regnvannet raskere ned i elvene. Elvene flommer lettere over og ødelegger avlingene. I Nord-Korea, et land der 80 prosent av befolkningen har en sårbar mattilgang, kan en ny flom få katastrofale følger. På midten av 1990-tallet mistet mellom 2 og 3,5 millioner mennesker livet i sult. Annemor Larsen for VG 2. pris Klima og miljø: Kit Stoltz og hans kone Valerie Levett ser utover sin nedbrente tomt. Ekteparet mistet en låve, et gjestehus og et kontor i en av skogbrannene som herjet i Los Angeles i Desember. I 2017 opplevde delstaten California flere massive dødelige skogbranner man ikke har sett maken til tidligere. Forskere frykter de nye uforutsigbare temperaturskiftene vil kunne føre til skogbrann-sesonger som er langt verre de kommende årene. Foto: Klaudia Lech for VG 3. pris Klima og miljø: Arktis varmes opp 20 ganger raskere enn tidligere. Siden 1970 har det i Arktis blitt nærmere 60 prosent mindre havis, og 2017 ble nok et rekordår både hva gjelder lite areal dekket av is og tynn istykkelse. Foto: Eirik Grønningsæter, frilans 1. pris Dokumentar Norge: 62 fergesamband binder Vestlandet sammen. En planlagt fergefri E39 fra Trondheim til Kristiansand kan fjerne mange av disse. Enorme broer over fjorden, lange hi-tech tuneller under. Men null kaffe og svele. På Forsand – Lysebotn studerer en motorsyklist fra Litauen rutetabellen og begynner å svette i hjelmen. Han har nemlig ikke forhåndsbestilt plass på fergen til Lysebotn. Klassisk feil. Han kommer ikke med. Neste ferge går i morgen tidlig. Foto: Helge Skodvin for Dagens Næringsliv 2. pris Dokumentar Norge: Asylsøkere som venter på opphold, samt de som har fått opphold, men venter på jobb eller familiegjenforening. Foto: Rune Sævig for Bergens Tidende 3. pris Dokumentar Norge: Leveld er ei historie om hjemme. Et personlig prosjekt tatt mellom årene 2014 og 2017. Foto: Signe Fuglesteg Luksengard, frilans 1. pris Dokumentar utland: Våren 2016 begynner en reise blant nasjonalister, høyrepopulister, fascister, kristenfundamentalister, nynazister og islamhatere i 14 europeiske land. Hva driver dem? Hvorfor hater de? Hundrevis av fascister har samlet seg utenfor gravstedet til den italienske diktatoren Mussolini i hans fødeby Predappio, Italia. 28. april 1945 ble diktatoren henrettet av partisanere etter at han forsøkte å flykte til Sveits. Kroppen til Mussolini og hans kone ble hengt fra en stolpe i Milano og gravlagt i en umerket grav. Fascister klarte senere å frakte likene til Predappio, hvor tilhengere flere ganger i året samler seg for å feire diktatoren. Foto: Espen Rasmussen for VG 2. pris Dokumentar utland: I 2012 begynte en ny forstad ved endestasjonen Devyatkino i St. Petersburg å vokse opp fra sølete jorder. Byggherrer og politikere lovet epletrær, grønne parker og en moderne livsstil med barnehager, skoler, biblioteker, kafeer, barer og shoppingsentre – alt rett utenfor døren. Unge nyutdannede par og familier fikk nøkler til sine første selveide leiligheter og flyttet inn i de 22-etasjers blokkene. Men den økonomiske nedgangen i 2014 førte til ytterligere press på allerede anstrengte husholdningsbudsjetter. I Greenlandia har epletrærne og den russiske drømmen hatt nok en hard vinter. Storfamilien Tashirov feirer bursdag. Her er onkler, tanter og besteforeldre. I mellom middag og bløtekake får barna lov til å turne rundt. Foto: Katinka Hustad 3. pris Dokumentar utland: I Trumps USA har Ku Klux Klan blitt erstattet med nazister som har europeiske rollemodeller. Hvert år er det ifølge United States Military Academy 300 angrep fra høyreekstreme i landet. Hvorfor ser vi alt dette hatet i USA nå? Fotografen reiste 3266 kilometer gjennom Trumpland – Vest Virginia og Virginia – for å lete etter svar. Tommy Kinder poserer med et av sine gevær i sitt slitne hjem i det lille stedet Fork Creek i Vest Virginia. Han er patriot og stolt av sitt hjemland, men er redd USA er i ferd med å bli ødelagt av arbeidsledighet og narkotika. Foto: Espen Rasmussen for VG Årets nykommer: I deler av Sørkinahavet har fiskebestanden sunket med nitti prosent siden 1950-tallet. Fortsetter det slik vil bestanden være halvert innen 2045. Samtidig skiftes tradisjonelle fiskemetoder ut med stor industriell drift. Fiskerne i Sun Moon Bay, på Hainans østkyst, tror de er de siste av deres generasjon. Foto: Christian Breidlid, student Årets foto: I 2012 begynte en ny forstad ved endestasjonen Devyatkino i St. Petersburg å vokse opp fra sølete jorder. Byggherrer og politikere lovet epletrær, grønne parker og en moderne livsstil. Unge nyutdannede par og familier fikk nøkler til sine første selveide leiligheter og flyttet inn i de 22-etasjers blokkene. Da Vlad Belomoin (18) og Alina Snigiryova (18) først fikk øye på forstaden Greenlandia fra motorveien, ble de overveldet. De kommer begge fra den russiske republikken Udmurtia ved Uralfjellene og hadde aldri sett noe lignende før. Fra å leve trangt sammen med sine foreldre, har de for første gang fått et sted for seg selv. De har ikke fått noen venner i Greenlandia ennå, men de har hverandre – og katten Esenin. Foto: Katinka Hustad, frilans

– Vakkert og humoristisk

Årets beste nyhetsbilde i Norge er derimot signert frilanser Tommy Ellingsen. På oppdrag for Dagens Næringsliv foreviget han Jonas Gahr Støre i et ettertenksomt øyeblikk under valgkampen idet han besøkte fire sørlandsbyer på én dag mens han kjempet mot dårlige meningsmålinger.

«Vi kommer nært på Støre, som person og ikke som politiker, i et tankefullt og ubevoktet øyeblikk. Bildet skiller seg ut blant strømmen av politikere på iscenesatte pressekonferanser. Det summerer opp et politisk motgangsår, og speiler et Arbeiderparti i krise», skriver juryen i sin begrunnelse.

Hovedprisen, Årets bilde, ble tildelt frilanser Katinka Hustad, som dokumenterte russisk hverdagsliv i en forstad til St. Petersburg.

«Årets bilde er vakkert, absurd, humoristisk og uventet. Det er kanskje ikke et opplagt valg, men juryen vil hylle kjærligheten fremfor frykten. Uberørt av katten som klorer seg fast, står paret innhyllet i den gjennomsiktige gardinen, innsvøpt i sin egen kjærlighet», skriver juryen om bildet.

Årets bilde 2017 viser et ungt russisk par som har flyttet inn i selveide leiligheter i en forstad til St. Petersburg. Fra å leve trangt sammen med sine foreldre, har de for første gang fått et sted for seg selv. De har ikke fått noen venner ennå, men har hverandre og katten Esenin. Foto: Katinka Hustad

Hyller reportasjene fra utlandet

Juryen mener i sin oppsummering at norsk fotojournalistikk er i verdensklasse, særlig innen de langsiktige prosjektene og de dyptpløyende dokumentarene. Men selv om toppnivået er skyhøyt, mener de at bunnivået er like dypt.

- Vi ble overveldet av en massiv dekning av stortingsvalget, men ikke på en måte vi hadde ventet: Politikere på vei til pressekonferanser, politikere på pressekonferanser, politikere på vei fra pressekonferanser. Og når vi først er der blir mange av bildene like, skriver juryen, og ber mediene om å «ikke være ukritiske talerør for politikernes presserådgivere som iscenesetter fotosituasjoner og pressekonferanser».

Juryen til Pressefotografenes klubb er også kritisk til nivået i kategoriene for sport og dagligliv i Norge, men hyller nivået på nyhetsreportasjene fra utlandet.

Prisene til Pressefotografens klubb har blitt delt ut siden 1956.