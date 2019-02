Kaninkostyme stjal oppmerksomheten under Oscar-utdelingen

Et antrekk inspirert av 1700-tallets engelske kongehus kombinert med små, lodne kosekaniner.

Skuespiller og komiker Melissa McCarthy kapret showet da hun delte ut prisen for beste kostymedesign under den 91. Oscar-utdelingen natt til mandag.

– Disse kostymemakerne skaper tidsriktig og troverdig bekledning samtidig som de ikke flytter fokuset bort fra historien, sa McCarthy mens kameraet fokuserte på kanin-hånddukken hennes.

Skuespiller og komiker Melissa McCarthy brukte en kanin-hånddukke til å annonsere vinneren av prisen for beste kostymedesign, etterfulgt av høylytt latter fra salen. Foto: Mike Blake / Reuters

Deretter delte hun ut prisen til kostymedesigner Ruth E. Carter for filmen «Black Panther».

Foreslår McCarthy som Oscar-vertinne

Antrekket er et tydelig vink til dramakomedien «The Favourite», som utspiller seg rundt det engelske kongehuset på 1700-tallet. Filmen var på forhånd nominert til ti priser.

Dronning Anne, spilt av Olivia Colman, har 17 plysjkaniner som representerer alle hennes mislykkede svangerskap. Colman vant prisen for beste kvinnelige hovedrolle.

Nå får McCarthy ros for sin originale opptreden i sosiale medier.

«Melissa McCarthy og en kanin-hånddukke vant nettopp prisen for beste Oscar-prisutdeler», skriver den Texas-baserte TV-stasjonen WFAA.

« ... I det minste kan vi sove godt i natt, vel vitende om at et mesterverk vant prisen for best kledd», skriver en annen Twitter-bruker.

Mange har også foreslått henne som vertinne for neste års prisutdeling.

«Vær så snill og gjør Melissa McCarthy til vertinne hvert år! Jeg elsker kaninsløret og hånddukke-ferdighetene hennes», skriver én på Twitter.

Utfordret mannlig moteideal

Kaninkostymet var ikke det eneste antrekket som overrasket under prisutdelingen.

Alles øyne var rettet mot entertaineren Billy Porter da han troppet opp i en bekledning som kombinerte to klassiske rød løper-antrekk: en sort smokingjakke med et ballkjoleaktig skjørt, signert designeren Christian Siriano.

Foto: Richard Shotwell / AP

Til motemagasinet Vogue sier Porter at han ønsker å utfordre det tradisjonelle mannlige moteidealet.

– Hva er maskulinitet? Hva innebærer det? Kvinner bruker bukser hver dag, men i det sekundet en mann tar på seg en kjole skaper det oppstandelse.

Porter, som ved flere anledninger har eksperimentert med kombinasjonen av feminin og maskulin mote, sa også at han ventet at antrekket kom til å skape reaksjoner blant folk.

– Folk kommer til å bli veldig ukomfortable med min sorte bakdel i en ballkjole. Men det er min sak og ingen andres.

Også Porter hylles i sosiale medier for sitt originale stilvalg, og det mange beskriver som en spektakulær entré på den røde løperen.

