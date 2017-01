Kan overvåke barnet via klokken

En klokke som foreldrene hennes kan snakke med henne gjennom. En klokke som viser hvor hun er fordi den har innebygd GPS. Og en klokke som kan brukes til å lytte på samtaler barnet har.

Viktoria Hovland på snart åtte år bor på Ryen i Oslo og nå kan foreldrene følge henne på hjemveien fra skolen gjennom den nye klokken.

Den nye klokken gir Victoria muligheten til å ha kontakt med foreldrene og de kan se hvor hun er. Du trenger javascript for å se video. Den nye klokken gir Victoria muligheten til å ha kontakt med foreldrene og de kan se hvor hun er.

Trygghet

Foreldrene hennes kaller klokken for «tilleggstryggheten». De kan ringe henne opp og gjøre avtaler og finne ut når hun har kommet hjem. De synes hun er for liten til å få en egen mobil. Klokken dekker det behovet familien har nå, mener faren Bjørn Hovland.

Både Datatilsynet og Barneombudet advarer mot dette nye fenomenet som kan oppleves som overvåkning, mener de. For klokken kan også brukes til å lytte på samtaler barnet har med andre hvis foreldrene har ringt opp klokken. Da kan barna oppleve at de ikke har privatliv.

– Jeg forstår poenget, men jeg synes ikke en 8-åring har samme krav til hemmeligheter som voksne og det er en tilleggstrygghet for oss, sier faren. – Jeg synes ikke det er overvåkning å følge litt med på hva en åtteåring gjør.

Snakker til hånden sin

På flere skoler har de registrert at barna har stått og snakket til hendene sine, og lurt på hva som skjer.

– Og så har vi skjønt at det handler om disse mobilklokkene, forteller Mari Amundsen, rektor ved Eiksmarka skole i Bærum.

Hun forteller at det kan by på problemer når foreldre via klokken gjør avtaler med barna uten at de som jobber på SFO får vite om det. På skolen har de mobilfri som betyr at mobiltelefonen ikke får brukes i timene, men klokkene er ikke omfattet av denne regelen.

MOBILKLOKKER: Mange barn har fått slike mobilklokker til jul. Foto: Ingvild Øvretveit / NRK

Aktuelt å forby dette?

– Det er et nytt fenomen. Det kommer hele tiden nye ting. Sammen med foreldrene må vi finne nye løsninger, sier hun.

Bonus med GPS

Familien Hovland mener hverdagen deres er blitt enklere med den nye klokken.

– Det er en tilleggstrygghet siden vi har muligheten til å få kontakt. Og en bonus at det er en GPS sporing. Det er trygt at hun kan få tak i en voksen.

Viktoria selv synes bare det er fint å ha en slik klokke.

– Det beste med å ha klokken? Å få tak i dere når jeg går hjem fra skolen hvis noen er slemme mot meg. Da vet jeg at det er noen voksne jeg kan få tak i, sier hun og smiler til faren.