Kan en familiehund bli en superhund eller servicehund?

Jeg har hatt hund hele livet og tenkt at det finnes to type hunder: Arbeidende servicehunder og kosehunder. Men den nye serien «Superhundene» har fått meg til å oppdage en tredje type sånn midt imellom. En superhund!

Men er det slik at alle familiehunder kan bli superhund eller servicehund bare man trener nok?

Jeg lånte wheaten terrieren Jerry for å undersøke. Jerry er nesten tre år, oppdratt på vanlig måte i en familie og ganske så smart.

Jerry – en helt vanlig hund Du trenger javascript for å se video.

Jeg tar kontakt med hundeskolen Veiviseren som trener opp førerhunder og servicehunder for å høre om Jerry kan være noe for dem.

– Nei, vi har vårt eget avlsprogram som sikrer at vi får hunder med god kvalitet på alle områder, forteller daglig leder Neal Wallis.

– I Norge kan ikke en «vanlig» hund bli en servicehund, sier Neal Wallis. Foto: Privat

Treningen av en servicehund begynner nemlig når den er bare seks uker gammel. Da er hundene på kennel, og man ser allerede da om de har de første riktige forutsetningene. Når valpene er to måneder, flytter de hjem til fôrverter. Der skal de bo i omtrent halvannet år og få miljøtrening og lære hverdagslydighet. Det er nær kontakt mellom fôrverten og hundeskolen i hele denne perioden.

Veiviseren tester hundene grundig etter oppholdet hos vertsfamilien. De sjekker om hunden er fysisk frisk og egnet, om den er mentalt stabil, om den er arbeidsvillig og generelt trenbar for nye utfordringer. Dette tar omtrent en måned. Består hunden, begynner en intensiv trening på hundeskolen. Da er også den kommende eieren med og får samtrening med hunden.

Servicehunder er ikke nødvendigvis førerhunder. En førerhund, som på bildet, skal hjelpe de med sterkt nedsatt syn med å komme seg frem. Mens en servicehund læres spesielt opp til å kunne hjelpe brukeren med sine unike behov. Foto: Lund Hundetjeneste

Sammen med fôrverter, hundeskoletrenere og NAV, bruker hunden til sammen minst to år på utdanningen som koster rundt 300 000 kroner.

– Til slutt må brukeren og hunden sammen bestå eksamen med eksterne dommere før den får «godkjent»-stempelet som servicehund og kan brukes i tjeneste, avslutter Wallis.

Jerry er med andre ord helt utelukket fra å kunne bli med i kretsen av eksklusive servicehunder. Men kan han ha en sjanse til å bli en superhund?

– Riktig trening kan forandre mye

– Liker hundene godbiter, er det som regel greit å få snudd om på adferden, men det tar lang tid før det sitter i alle situasjoner, sier hundetrener Maren Teien Rørvik. Foto: MOnster

– En superhund oppfyller absolutt ikke kravene til å være en utdannet, arbeidende servicehund, men den har lært å bistå noen i hverdagen, sier hundetrener Maren Teien Rørvik fra «Superhundene».

Hun gir meg listen hun brukte for å velge ut hvilke omplasseringshunder hun mente kunne bli «superhunder» i serien. Jerry har jo lært å danse så fint, så jeg håper det er en mulighet for ham her.

Sjekkliste for superhunder Ekspandér faktaboks Hunden må være veldig glad i folk Matvrak blir de beste superhundene Den må ha en frisk og sunn kroppsbygning for å kunne jobbe i alle temperaturer Hunden bør like å leke med gjenstander så den lettere lærer å bære ting med munnen Den må være tolerant ovenfor fremmede hunder Den må ikke være for energisk, for skvetten eller ha for sterke instinkter

Han tikker av de fem første boksene i sjekklisten, men han er ganske vilter og litt for nysgjerrig på alt som skjer til at han får være med i «superhund»-klubben.

– Målet i «Superhundene» er å finne hunder til mennesker med funksjonsnedsettelser, og da må de ha et passende utgangspunkt. Det er mange fine hunder som ikke egner seg til akkurat det, forteller Maren.

Så konklusjonen er klar: Jerry kan hverken bli servicehund eller superhund. Men han får heldigvis toppskår av familien sin i kosehund-kategorien.