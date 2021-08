Nestleder i Creo, Christine Thomassen, frykter for store konsekvenser en eventuell streik kan medføre.

– Beklageligvis kan en konflikt ramme produksjonene, og det vil kunne bli avlysninger av forestillinger. Det er ingenting vi ønsker mindre enn det, på dette tidspunktet, etter lang tid med koronapandemi.

Ønsker ny pensjonsordning

Uenigheten dreier seg om at de tre fagforeningene Creo, NTL og Fagforbundet, som representerer arbeidstakerne, ønsker en såkalt hybridpensjon, som er en mellomting mellom innskuddspensjon og ytelsespensjon, istedenfor den rene innskuddsbaserte pensjonsordningen som kultursektoren har i dag.

Innskuddsordningen ble midlertidig innført i 2016 på bakgrunn av en vanskelig økonomisk situasjon ved flere kulturinstitusjoner. Nå ønsker arbeidstakerne seg en ordning der bedriftene setter inn mer penger på pensjonskontoen til kvinnelige arbeidstakere.

– Slik pensjonsordningen fungerer nå, risiker kvinner å komme dårligere ut enn menn. Årsaken er at kvinner i gjennomsnitt har en høyere levealder. Den nåværende pensjonsordningen tar ikke høyde for dette. Det resulterer i dårligere pensjon for kvinner som lever lenger.

Thomassen mener arbeidsgiversiden, representert av Spekter, nekter å stå ved løftene om en rettferdig pensjonsordning, som ble gitt da den midlertidige ordningen ble innført i 2016.

– Spekter/arbeidsgiverne har så langt ikke vist vilje til å holde det de har lovet. Blir det konflikt, så er det på grunn av at de ikke holder sin del av avtalen.

Tar avstand fra påstandene

Kommunikasjonsdirektør i Spekter, Gunnar Larsen, kjenner seg ikke igjen i anklagene om løftebrudd.

Kommunikasjonsdirektør i Spekter, Gunnar Larsen, kjenner seg ikke igjen i anklagene fra Creo og LO Stat. Foto: Thomas T. Kleiven

– Spekter tar sterkt avstand fra påstanden om avtalebrudd. Faktumet er at da vi ble enig i 2016, var det diskusjon rundt lovgivningen til pensjon. Da lovte vi at hvis det ble endringer i den, skulle også vi være åpne for å se på behovet for endringer. De endringene har ikke kommet, og situasjonen har dermed ikke endret seg.

Larsen mener ordningen, slik den er i dag, er god.

– Pensjonsordningen i Spekters kulturvirksomheter har de høyeste sparesatsene loven tillater. 1,5 millioner norske arbeidstakere har innskuddspensjon, og bare 3 prosent av dem har en like god ordning som i disse kulturvirksomhetene. Så dette er ikke en dårlig ordning.

Kan gå utover driften

Nestleder i LO Stat og forhandlingsleder på vegne av fagforeningene, Lise Olsen, mener sjansen for streik er stor.

Lise Olsen, nestleder i LO Stat, skal lede forhandlingene. Foto: Pål Andreassen / LO Stat

– Vi vil ha gjennomslag for kravet vårt om en kjønnsnøytral pensjonsordning. Kommer vi ikke til enighet, blir det streik. Ansatte medlemmer ved Den Norske Opera og ballett, Det Norske Teatret og Nationaltheatret i Oslo, Den Nationale Scene og Bergen Filharmoniske Orkester i Bergen, og Rogaland Teater i Stavanger vil bli tatt ut. Det kan gå kraftig utover driften.

I en SMS til NRK skriver markeds- og kommunikasjonsdirektør i Den Norske Opera og Ballett, Kenneth Fredstie, følgende:

– Vi kommer ikke til å gi noe intervju nå, på vei inn i meklingen på torsdag, men vi kan informere om at det i streikeuttaket er totalt 54 medarbeidere fra Den Norske Opera & Ballett på listene fra Creo, NTL og Fagforbundet. Nå jobber vi med å gjennomgå hvilke konsekvenser uttaket har for driften vår, både internt og ovenfor publikum. Vi håper på at partene finner en løsning i meklingen, og at vi kan unngå en streik nå som vi er midt i den gradvise gjenåpningen på tampen av pandemien.

Sannsynlig at det blir streik

Etter lang og vanskelig tid for Kultur-Norge med koronarestriksjoner og avlyste arrangementer, er frykten for streik stor.

– Det er ingenting Creos medlemmer vil mer enn å stå på scenen igjen. Det er et veldig trist tidspunkt dette kan skje nå, men det vi er uenige om har store konsekvenser for fremtiden. Spesielt for kvinner. Pensjon vil følge våre medlemmer i flere 10 år fremover, sier Thomassen.

Olsen sier partene står like langt fra hverandre nå, som under forhandlingene i 2015 og legger til:

– Vi håper så klart at vi kommer til enighet. Men dette har pågått så lenge nå, og partene står langt fra hverandre i konflikten. Så faren for streik er stor.

Larsen sier Spekter ser frem til møte torsdag 3. september.

– Vi ser frem til en konstruktiv mekling, hvor vi håper å komme frem til en løsning slik at vi unngår streik.