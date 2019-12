Kan bli dømt i dag: Publiserte voldtektsanklager mot kjendisjournalist

16. oktober 2017 skrev den svenske medieprofilen og skuespilleren Cissi Wallin på sin Instagram-profil, med emneknaggen #metoo:

– Den mektige mediemannen som dopet og voldtok meg i 2006 var Fredrik Virtanen.

Den gang ble hun en hyllet for sitt mot i Sverige – i dag risikerer hun å bli dømt for grov ærekrenkelse.

OMSTRIDT INNLEGG: Det var på Instagram at Cissi Wallin først navnga Fredrik Virtanen som voldtektsmann. Innlegget førte til Sveriges største MeToo-sak. Foto: Skjermdump / Instagram

Anmeldte voldtekt – ble henlagt

Da Wallin skrev innlegget var Fredrik Virtanen en suksessrik journalist og programleder i Sverige. Men hennes innlegg på sosiale medier (hun er tiltalt på bakgrunn av seks innlegg) ble begynnelsen på hans store fall.

Han mistet jobben i Aftonbladet og nesten hele omgangskretsen – og Cissi Wallins versjon ble slått stort opp i svenske aviser. Virtanen ble stemplet som voldtektsmann av nesten hele Sverige.

I begynnelsen av 2018 anmeldte Virtanen Wallin for ærekrenkelse. Saken har blitt ført som en straffesak i Stockholms tingrett. Strafferammen er to års fengsel, aktoratet mener imidlertid Wallin bør idømmes bøter og/eller en betinget dom.

ALVOR: Fredrik Virtanen var inntil Cissi Wallin hengte ham ut som voldtektsmann i 2017 en suksessrik mann. Fortsatt står han uten jobb, og han fortalte i retten at han lider av paranoia og sosial angst etter det som har skjedd. Foto: NRK

– Vi er overlevere, dømt av staten

Rettssaken har vært fylt av sterke følelser og stor medieinteresse. Wallin gråt i rettssalen da hun skulle gjenfortelle hva som skjedde den natten hun mener hun ble voldtatt – noe Virtanen sterkt bestrider.

– Det føles helt surrealistisk å sitte her som tiltalt når jeg er et offer, sa hun i retten.

Og Wallin har, til tross for tiltalen, ikke stoppet å lange ut mot Fredrik Virtanen på sosiale medier. Senest i helgen skrev hun på sin Instagram-profil:

– På mandag faller dommen. Men uansett hvor mange kvinner som dømmes for å ha sagt hans navn, så er våre gjerningsmenn fortsatt voldtektsmenn. Uansett hvor mange bøter staten gir oss, uansett hvor mange vilkårlige dommer de kaster på oss, så er vi uansett ikke forbrytere. Vi er overlevere, dømt av staten.

– Kan legge ned domstolene

Aktor i saken Daniel Suneson og Virtanens bistandsadvokat Monique Wadsten er imidlertid soleklare på at Wallin må dømmes for ærekrenkelse, av tre grunner:

At Wallin stempler Virtanen som voldtektsmann uten at det foreligger noen rettslig dom, at hennes innlegg på sosiale medier har fått stor spredning, og at de har ført til store konsekvenser i Virtanens liv, privat og profesjonelt.

Suneson sa i retten at det Wallin har gjort er et åpenbart lovbrudd og ikke noe som ligger i grenseland. Bistandsadvokat Wadsten går enda lenger, og har uttalt til NRK:

– Hvis hun blir frikjent, kan man like godt legge ned domstolene. Vi har vedtatt her i Sverige at det er i domstolene man skal dømmes, ikke på sosiale medier.