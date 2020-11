Kadetten får ikke kompensasjonstilskudd

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det kommer fram i et vedtak fra Kulturrådet.

De behandler fortløpende søknader om statlig kompensasjon for arrangementer som har måttet avlyse på grunn av korona mellom mai og august. 1,4 milliarder kroner er nå i ferd med å deles ut i kompensajon til kulturlivet for at de måtte stenge ned i sommer.

– Lite realistisk

Men musikkfestivalen på Kadettangen i Bærum får null kroner etter at Kulturrådet og revisorer har sett på søknaden.

Kulturrådet sin begrunnelse er at Kadetten har søkt på grunnlag av budsjett for i år heller enn gjennomsnittlig resultat for de siste tre årene, men de oppfatter budsjettet som er lagt frem som lite realistisk.

– Dermed har vi i stedet gjort en vurdering basert på resultatet for de siste tre årene. Der har de i gjennomsnitt et klart negativt driftsresultat, og dermed er det ikke grunnlag for kompensasjon, skriver Kulturrådet i en e-post til NRK.

Lovte billettrefusjon

Festivalen i Sandvika ble helt utsolgt i fjor, men hadde ifølge Aftenposten store økonomiske utfordringer ved nyttår, før pandemien. Kadettens årsregnskap og revisjonsberetning viste at Festivalen hadde en negativ egenkapital på 7,3 millioner.

Nettstedet Ballade skrev sist måned at Kadetten berget seg etter at kemneren i Asker og Bærum begjærte dem konkurs. Dette skyldtes at en ny deleier kom inn på eiersiden og betalte skatten som festivalen skyldte til kommunen.

For en måned siden skrev Kadetten på sine hjemmesider at de vil refundere billettene til alle som hadde kjøpt til årets festival. Men at dette ikke ville skje før kompensasjonsmidlene fra staten var på plass.

Det har ikke lyktes NRK å få en kommentar fra festivalledelsen.

