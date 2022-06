1/12 Retro-hit Foto: TV Times / TV Times/Future Publishing via G Kate Bush toppet hitlistene i flere land med låten «Running Up That Hill» fra 1985. Hva har gitt låten nytt liv den siste tiden? Låten har blitt brukt i en TikTok-trend Rihanna lagde en coverversjon av den Låten var med i en episode av den populære serien «Stranger Things» Den ble den offisielle pride-låten for 2022

2/12 Netflix Foto: Netflix Det ble nylig kjent at Netflix-suksessen «Squid Game» får en sesong 2. I tillegg skal Netflix lage noe annet basert på serien. Hva? En fornøyelsespark Et dataspill En kinofilm Et realityprogram

3/12 Salgsrekord Foto: Elizabeth Conley / AP En VHS ble solgt på auksjon i USA for rekordsum. Hvilken film var det? The Terminator Star Wars: The Force Awakens Ghostbusters Back to the Future

4/12 TikTok Foto: STEPHANE MAHE / Reuters 22 år gamle Khaby Lame er nå verdens mest populære profil på TikTok. Hva slags innhold er han er kjent for å lage? Humorvideoer der han gjør narr av overkompliserte lifehacks Treningsvideoer der han løfter ekstremt tunge objekter Han er artist og legger ut egen musikk Korte sketsjer med kjendiser

5/12 Bannlyst Foto: AP Den nye Disney-filmen «Lightyear» er blitt bannlyst fra kinoskjermer i en rekke land i Midtøsten og i Asia. Hvorfor? Filmen inneholder nakenhet Filmen inneholder for mye vold Filmen inneholder et kyss mellom to kvinner Filmen anklages for å være blasfemisk

6/12 K-pop Foto: Chris Pizzello / AP K-pop-gruppen BTS er et av verdens største navn innenfor musikk. Denne måneden kom de med en sjokkbeskjed. Hva skjedde? Nesten halvparten av medlemmene slutter Boybandet oppløses Medlemmene i boybandet skal fokusere på soloprosjekter i tiden fremover Hovedvokalist Jimin har bestemt seg for å satse fullt på en karriere innen akademia

7/12 Nasjonalmuseet Foto: Geir Olsen / NTB Nasjonalmuseet i Oslo åpnet endelig dørene. Museet er ... ... Nordens største kunstmuseum ... Europas største kunstmuseum ... Det høyeste bygget i Norge ... Norges dyreste bygg gjennom tidene

8/12 Navnebytte Foto: Renate Hamm / NRK Akvariet i Bergens nye navn har skapt reaksjoner. Hva skal det fremtidige akvariet hete? Å O H2O Det Bergensiske akvarium

9/12 TV Foto: Terje Pedersen / NTB Den norske artisten Jarle Bernhoft skal være med i et populært TV-program. Hvilket? Farmen Kjendis The Voice Paradise Maskorama

10/12 Film Foto: Uncredited / AP Den biografiske dramafilmen «Elvis» debuterte på kinolerretet. Hvilken amerikansk delstat var Elvis opprinnelig fra? Mississippi Los Angeles Florida Alabama

11/12 Spill Foto: Activision Blizzard Det nye mobilspillet «Diablo: Immortal» har fått mye negativ oppmerksomhet i det siste. Hvorfor? Folk mener at grafikken er for dårlig Spillet er pepret med mikrotransaksjoner Spillet er ustabilt og sliter med «bugs» Fansen ville ikke ha et mobilspill

12/12 Musikk Foto: Charles Sykes / AP Drake slapp albumet «Honestly, Nevermind» – artistens syvende studioalbum. Hvilken kjent designer har rapperen dedikert den til? Virgil Abloh Nigo Vivienne Westwood Rick Owens