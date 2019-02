Juntafil sensurert av Apple   

Et av NRK P3s lengstlevende programmer, Juntafil, var i går tilbake som podkast. Podkasten ble gjort tilgjengelig hos flere tjenester – men ikke hos iTunes.

Årsaken er at Apple, som driver iTunes, mener at podkasten bruker et støtende språk i programbeskrivelsen sin. Podkasten ble derfor sensurert og ikke gjort tilgjengelig for iTunes-brukere.

– Må endre

Podkastsjef i NRK, Vilde Hjort Batzer, sier at de har fått beskjed om at de må endre beskrivelsen av podkasten for å få den vurdert på nytt.

– Apple sier at vi må gjøre korrigeringer for å bli publisert. I beskrivelsen står det at Juntafil er seksualopplysningsprogram som svarer på spørsmål og kropp, sex og følelser. Vi har ikke tatt stilling til hva vi gjør ennå, sier Hjort Batzer.

Podkastsjefen sier at de ble varslet av Apple onsdag kveld, og at de vil gå i dialog med iTunes.

– I første omgang tar vi kontakt og prøver å få dem til å forstå at vi driver med folkeopplysning og at det ikke er en pornografisk podkast som kan virke støtende, men vi vil ikke endre Juntafil for få være hos iTunes. Vi mener det er et viktig program, og håper Apple vil skjønne det etter litt samtaler.

– Ble satt ut

Ifølge programleder Tuva Fossum Fellman er det flere lyttere som har reagert på at den nye podkasten ikke ligger tilgjengelig i iTunes.

Heller ikke de gamle episodene som lå der tidligere kan nå søkes opp.

– Jeg syns det er utrolig vanskelig hvis seksualopplysning skal sensureres. Jeg har egentlig ikke helt skjønt hva konkret de reagerer på. Jeg syns selv det er en beskrivelse og et innhold som jeg mener ikke bør sensureres. Jeg er ganske satt ut, sier programlederen.

NRK har foreløpig ikke lyktes i å få en kommentar fra Apple.