Julefilmer: – Det er helt sjukt mange

Gå inn på en strømmetjeneste og søk på «jul».

Det finnes helt utrolig mange julefilmer å velge mellom.

Bare i år slippes det over 200 nye filmer med ordet «christmas» i tittelen, ifølge filmnettstedet IMDB.

Det er rekord og fire ganger så mange som for ti år siden.

Samtidig ser 4 av 5 den samme julefilmen hvert år, ifølge en undersøkelse Respons analyse har gjort for Sonos.

«Alene hjemme» er en julefilm mange nordmenn ser hvert år. Foto: NTB SCANPIX

Hvis folk helst vil gjøre det samme som i fjor og året før, hvorfor lages det da så mange julefilmer?

Mye jul for penga

– Det som koster penger når man lager film er krig i verdensrommet, helikoptre som eksploderer og spesialeffekter.

NRKs påtroppende kulturkommentator sier etterspørselen etter julefilmer er stor, og at mange julefilmer er relativt billige å lage. Foto: Ina Strøm / Kagge Forlag

Det sier NRKs påtroppende kulturkommentator Inger Merete Hobbelstad.

Til sammenligning trenger man kun et hus på landet, et par filmstjerner og kanskje en gate i New York for å lage en julefilm, forklarer hun.

– Alt dette er relativt billig, men hvis du klarer å skape en spesielt god stemning så har du plutselig en klassiker som «The Holiday».

Filmen «The Holiday» er en film mange ser i jula som var relativt rimelig å produsere til Hollywood-film å være. Foto: Photo Credit: Simon Mein

Det er med andre ord relativt liten risiko, med mulighet for stor gevinst.

Det kan være med å forklare hvorfor Netflix er full av filmer som:

«En ridder til jul», «Et slott til jul», «Operasjon julegave» og «Jul i California»

Med sine enkle plott og glatte filter vinner de kanskje aldri noen priser.

I filmen «En ridder til jul» treffer Vanessa Hudgens en ridder fra en annen tid. Foto: Brooke Palmer / Netflix / Brooke Palmer

Med litt flaks kan de likevel dra i pengesummer filmekspertenes skjulte skatter bare kan drømme om.

– Man hiver masse rart på veggen, og ser hva som fester seg, oppsummerer Hobbelstad.

David mot Goliat

– Det er helt sjukt mange, sier filmprodusent Sigurd Mikal Karoliussen når han går gjennom Netflix sitt utvalg av julefilmer.

For hvordan egentlig de som lager julefilmer i Norge seg til den massive konkurransen?

– Vår måte å trenge gjennom på er at vi lager en ny film som tar et stort kinopublikum, sier han.

Filmprodusent Sigurd Mikal Karoliussen har vært med å lage flere norske julefilmer. Foto: Thorvald Skaare Aschim / NRK

Karoliussen har vært med på å lage fire norske julefilmer.

Blant annet nyinnspillingen av «Reisen til julestjernen» og «Gledelig jul».

I 2012 kom nyinnspillingen av «Reisen til julestjernen».

– Så er håpet at det vi lager skal bli en film som folk vil se år etter år, sier Karoliussen.

På spørsmål om han er sint på filmer som «Love Actually» og «Alene hjemme» svarer filmprodusenten nei, men at han ser på de som konkurrenter.

Det finnes likevel et lite lys i enden av tunnelen ifølge han.

– Nye generasjoner vil ha sin film. Det er vår mulighet til å dytte de eldre filmene ut av sirkulering, sier Karoliussen.