Jubel for Keiino under ESC-finalen

Allereie før den 64. finalen i Eurovision Song Contest (ESC) starta i Tel Aviv, var det dramatikk. Den kviterussiske juryen er diskvalifisert fordi juryen skal ha avslørt kva dei ville stemme i eit intervju, melder bloggen Eurovoix. Det er i strid med reglane å avsløre stemmer før finalen er ferdig.

Malta starta festkvelden med Michela som framførte «Chameleon». Etter det har vi blant anna fått sjå språkmektige Leonora frå Danmark som song på fire språk og Serhat med «Say Na Na Na» frå San Marino, som overraskande for mange gjekk vidare frå semifinalen tysdag.

San Marino «Say Na Na Na» Serhat Du trenger javascript for å se video.

Nederlandske Duncan Laurence har i fleire veker vore rekna som storfavoritt med balladen «Arcade». Før framføringa av den vare balladen var det heilt knyst i Expo Tel Aviv. Etter at han var ferdig stod jubelen i taket, og nederlendarane jubla som om dei allereie hadde vunne.

Nederland «Arcade» Duncan Laurence Du trenger javascript for å se video.

Elles har også Russland og Sverige fått god respons på sine framføringar.

Allsang for Keiino

Keiino, som består av Tom Hugo Hermansen, Alexandra Rotan og Fred-René Buljo, representerer Noreg med «Spirit In the Sky», starta som nummer 15 laurdag kveld.

Det var god stemning med klapping, jubel og allsang i salen under framføringa. Som også førte til dans i pressesenteret og mange som snakka om topp fem-plassering for Noreg.

Norge «Spirit in The Sky» KEiiNO Du trenger javascript for å se video.

Før finalen sa dei til NRK at dei gledde seg til å stå på scenen i Tel Aviv.

– Det blir utruleg kult. Eg gler meg, og dette er vel det største vi har gjort så langt, fortalde Rotan.

Dei er optimistiske før finalen, men for å lukkast, trur Buljo det vil bli viktig å ikkje tenke på alle dei hundre millionar TV-sjåarane som følgjer direktesendinga.

– Eg skal prøve å sjå føre meg at eg står i Kautokeino og ser ut over ei snødekt vidde.

Teknisk svikt

I semifinalen torsdag bomma Tom Hugo Hermansen på teksten, men dei gjekk likevel vidare. Under generalprøva fredag kveld, som dannar grunnlaget for stemmene frå fagjuryane song han rett, men då gjekk skjermen i svart.

– Det stemmer at eg song feil i semifinalen, men rett under prøva fredag. Men då slutta kameraet å virke. Så eg veit ikkje kva som er best, seier han.

Eit kamera svikta under juryprøven til Keiino fredag kveld. Men trioen trur ikkje det kjem til å ha mykje å seie for stemmegivinga laurdag. Foto: Sebastian Scheiner / AP

Det blei levert inn ein klage på den tekniske svikten, men denne blei avvist av EBU. Men Keiino meiner det ikkje skal vere ei unnskyldning om dei ikkje får full pott frå fagjuryane laurdag kveld.

– Vi opplevde ikkje det som skjedde som veldig dramatisk. Eg såg at det ikkje lyste raudt i kameraet, så eg forstod at det var noko som var feil. Men «the show must go on», og vi må levere varene, og dersom andre ikkje gjer det, er det ikkje vår feil. Vi må stå i det og vere profesjonelle. Og det meiner eg vi klarte, seier Rotan.

Nederlandsk favoritt

Det norske bidraget har hausta mange lovord og stor jubel i Tel Aviv dei siste par vekene, men blir likevel ikkje rekna som dei største favorittane.

Nederlandske Duncan Laurence har i fleire veker vore rekna som storfavoritt med balladen «Arcade». Men også italienske Mahmood med «Soldi» og den sveitsiske latinoflørten «She Got Me» framført av Luca Hänni blir nemnde som moglege vinnarar.

Italienske Mahmood deltek med songen «Soldi». Den italienske visestatsministeren Matteo Salvini gav uttrykk for at han ikkje likte songen då han vann den italienske kvalifiseringa. Men bidraget blir rekna som ein av favorittane i den internasjonale finalen. Foto: JACK GUEZ / AFP

I tillegg har også australske Kate Miller-Heidke med «Zero Gravity» blanda seg inn i teten etter eit svevande sceneshow i semifinalen tysdag.

Då dei 40 Eurovision-fanklubbane stemte fram sine favorittar før finalevekene starta i Israel, kom Italia på ein førsteplass, følgd av Sveits og Nederland. Noreg kom på ein fin fjerdeplass i denne avstemminga.

Madonna lanserer ny single i pausen

Pauseinnslaga har også ofte fått stor merksemd i samband med ESC-finalane. I år skal fleire tidlegare deltakarar delta med tolkingar av tidlegare finalelåtar. Blant dei som skal synge er austerrikske Conchita Wurst, som vann i 2014, svenske Måns Zelmerlöw som vann i 2015 og kypriotiske Eleni Foureira som blei nummer to i fjor.

Madonna blir ein del av pauseunderhaldninga i ESC-finalen i Tel Aviv. Her er ho på scenen under Billboard Music Awards i Las Vegas tidlegare i mai. Foto: Ethan Miller / AFP

I tillegg skal Madonna framføre to songar i pausen. Ho skal markere at det i år er 30 år sidan «Like a Prayer» kom ut. I tillegg skal ho framføre den nye singlen «Future», som også blir å finne på albumet ho skal gi ut i neste månad.

Slik blir konkurransen avgjort

Vinnaren i Eurovision Song Contest blir stemt fram av fagjuryar og publikumsstemmer i alle dei 41 deltakande landa i år. EBU innførte nytt stemmesystem i 2016 der jurystemmer og publikumsstemmer tel likt.

Først skal jurystemmene lesast opp, deretter blir telefonstemmene fordelt til kvart enkelt land. Dei siste åra har det ført til store endringar i rekkefølgja fordi juryane og publikum har hatt ulik smak.

Men i semifinalane har dei vore noko meir samstemte. Tysdag var juryane og folket samde om åtte av ti som gjekk vidare til finalen, medan dei var samde om sju av ti på torsdag.

Sendinga skal etter planen vare til klokka 00.25.