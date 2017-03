JOWST skal representere Norge i Eurovision-finalen

Lørdagens finale i Melodi Grand Prix var den 55. i historien. På scenen kjempet ti finalister om å få representere Norge i Kiev i mai, og folket, med litt innflytelse fra en internasjonal jury valgte først fire gullfinalister.

Første gullfinalist til å bli valgt var JOWST med «Grab The Moment». Nå skal Joakim With Steen, som er mannen bak navnet JOWST, og vokalist og Aleksander Walmann videre til Kiev, Ukraina for å representere Norge.

– Jeg må bare si tusen hjertelig takk! Takk til Joakim for at jeg fikk lov til å bli med på det sinnsykt rå opplegget her. Takk til hele Norge som har stemt på oss. Herregud. Takk til Spektrum, dere er helt rå, sa en rørt Aleksander Walmann fra scenen.

Nådde nesten opp

På fjerdeplass kom Ulrikke med sangen «Places».

Ulrikke med sangen «Places» ble også valgt ut som gullfinalist. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

På tredjeplass kom Elin & The Woods med sangen «First step in faith/Oadjebasvuhtii».

Elin & The Woods synger sangen «First step in faith/Oadjebasvuhtii». Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Og på andreplass kom Ammunition med sangen «Wrecking Crew».

Åge Sten Nilsen i gruppen AMMUNITION fremfører låten WRECKING CREW. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Annerledes stemmeopplegg

I år benyttet MGP seg av en internasjonal jury. Dette er en del av NRKs plan for å vinne Eurovision Song Contest, noe som ble resultatet de forrige to gangene denne jurymetoden ble benyttet.

Det var i 1985 og 1995, da henholdsvis Bobbysocks og Secret Garden ble Norges representanter og vant Eurovision.

De internasjonale juryene kom fra Armenia, Finland, Irland, Israel, Malta, Storbritannia, Sverige, Tyskland, Ungarn og Østerrike, og har vært med på å velge ut de fire gullfinalistene. I hovedfinalen er det bare det norske folk som fikk ha en finger med i spillet.

Over tusen bidrag

Av over 1000 innsendte bidrag, ble ti valgt ut til å konkurrere om å bli Norges håp i den store musikkonkurransen. Eurovision-finalen finner sted 9.–13. mai i Kiev, Ukraina etter at krimtataren Jamala vant i Stockholm i fjor med låten «1944».

Det er den 62. utgaven av Eurovision Song Contest og 43 land skal delta i årets konkurranse. Portugal og Romania returnerer til konkurransen etter en pause på ett år, mens Bosnia og Hercegovina trekker seg grunnet økonomi.