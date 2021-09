Ser den! 😌 Eg kryssar fingrane for at formen er betre i morgon! 🤞🏻🙌🏼 Korleis har det vore å vere med i Stjernekamp så langt?

Oda Elise: Ser den! 😌 Eg kryssar fingrane for at formen er betre i morgon! 🤞🏻🙌🏼 Korleis har det vore å vere med i Stjernekamp så langt?

Jorun: Herlig fred, siden jeg fikk vite om Stjernekamp har dette vært det mest innholdsrike og sterke året følelsesmessig for meg siden 2005 og Idol. At jeg skulle kjenne på så mange forskjellige følelser og endelig klare å ta meg selv tilbake på en måte bare Stjernekamp kunne være med å bidra på, har vært fantastisk.

Jorun: Jeg har brukt et bilde på hvordan jeg har hatt det de siste 12 årene; jeg har vært som en rund pizza hvor ett av stykkene ikke er helt gjennomstekt. Det var liksom den siste biten inni meg som trengte å få prøve seg i aksjon, fremfor å bare sitte hos psykologen min å snakke om det ene stykket som aldri blir helt gjennomstekt😂 Eksponeringsterapi og denne deltakelsen i Stjernekamp har vært avgjørende for meg. Endelig så føler jeg meg som en godt stekt pizza😂🙏🏽👍🏽

Jorun: De skrittene jeg har tatt, at jeg i det hele tatt turte å si ja, at jeg gjennomførte første låten i program én hvor jeg fysisk og psykisk ikke trodde jeg var klar for likevel, men så klarte jeg det (!). Det enorme støtteteamet jeg har rundt meg har altså gitt meg en selvtillit og tro igjen på meg sjøl som jeg sist hadde som 20-åring.

Oda Elise: Det er veldig inspirerande å høyre! 🤩 Det ser også ut som at du og kjærasten har det veldig fint saman. Kva betyr han for deg?

Jorun: Han betyr alt. Han har sett meg på mitt laveste, men har alltid vært der og plukka meg opp igjen, og heia på meg heile veien, og ønska at jeg skulle ta meg selv og kontrollen tilbake. Egil er en bauta og mentor. Jeg er utrolig takknemlig for han.

Oda Elise: 💞💞 Viss vi skal attende til Stjernekamp: No er det country som står for tur - kva forhold har du til den sjangeren ?

Jorun: Jeg er overvelda. Når man har brukt 16 år på å snakke seg sjøl ned og straffe seg selv for å oppleve følelser som er helt normale er det klart at de tilbakemeldingene dommerne har gitt meg, OG til nå at publikum har stemt meg videre, er overveldende.