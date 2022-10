Jorun Stiansen og Wanda Mashadi møtte hverandre på Kragerø Resort i 2019. De skulle være med som deltakere på en ny sesong av reality-programmet «Camp Kulinaris» på Viaplay.

Begge var spente på hva de hadde i vente, og i peistuen på hotellet kom de i snakk. Praten gikk og de fant ut ganske raskt at de hadde god kjemi.

– Jorun var så ekstremt sosial og veldig åpen, mens jeg var mer som det sorte får. Det var første gangen jeg hadde gjort noe sånt med kjente profiler, så jeg følte meg ganske malplassert, forteller Mashadi.

Gjennom oppholdet på «Camp Kulinaris» ble Stiansen og Mashadi nære venninner – og siden den gang har de tilbrakt mye tid sammen.

Venninnene ble kjent da begge var deltakere på «Camp Kulinaris». Foto: Privat

Vennskapet var ikke noe Stiansen hadde sett for seg.

– Jeg har tenkt at jeg aldri kommer til å få meg nye venner i voksen alder. Jeg er egentlig introvert og trenger tid alene for å hente energi til å være ekstrovert. Men det er faktisk de seineste årene jeg har fått de beste vennene.

– Blitt jækla kresen

For Stiansen var det avgjørende at Mashadi hadde en naturlighet ved seg.

– Det føltes så ekte, og det var veldig bra for meg. Jeg hater jo å bli kjent med nye folk – spesielt jenter. Samboeren min var i sjokk da jeg fortalte at jeg hadde funnet ei dritgod venninne under reality-oppholdet.

Stiansen og Mashadi elsker å dra på turer sammen. Foto: Privat

Har dere fått mange andre venner i voksen alder da?

– Jeg har fått mer bekjente egentlig. Av nære vennskap er det egentlig bare Jorun og jentegjengen fra deltakelsen i «Kompani Lauritzen» jeg har fått i voksen alder, sier Mashadi.

Stiansen mener hun med årene har blitt mer selektiv, og veldig bevisst på hvem hun bruker energien sin på.

– Jeg har blitt jækla kresen. Jeg har én kjerne, som en blanding av venner fra Vennesla og noen fra voksen alder. De føler jeg meg trygge på. Jeg kan gjerne bli kjent med andre, men det blir på det lette nivået, forteller hun.

Vennskap er livsviktig

Gode og nære vennskap er noe vi alle har behov for. Ny forskning hentet fra en artikkel på Forskning.no forteller oss at vennskap er et viktig støtteapparat i konflikter, det holder oss oppe i tunge perioder og motvirker ensomhet. Og med årene blir nettopp det å få seg nye venner mer krevende.

Psykologspesialist Tommy Monsen Sotkajærvi mener at vennskap formes av to nøkkelingredienser. Han mener at man i voksen alder i mindre grad kan forvente at vennskap utvikler seg av seg selv.

Psykologspesialist Tommy Monsen Sotkajærvi.

– For at vennskap skal formes trenger vi utveksling av sårbarhet og felles, helst uorganiserte og ikke-planlagte aktiviteter.

I barndommen befinner vi oss på arenaer der det er enklere å komme i interaksjon med andre. Sotkajærvi mener også at man som barn er mindre preget av livets harde skole.

– Voksenlivet er i større grad preget av pliktaktiviteter. Og som voksne er vi i tillegg mer selvbevisste og reserverte med hvem vi har tillit til, mener han.

Visste du at? Ekspandér faktaboks Det tar 300 timer å få en nær venn. Uformelle vennskap oppstår etter rundt 30 timer, mens det tar rundt 50 timer å knytte et vennskap til noen. Et godt ​​vennskap begynner å oppstå etter 140 timer. Det nære og beste vennskapet oppstår ikke før etter 300 timer. Enten du bruker 30 eller 600 timer sammen med noen, forblir prosentandelen av alle relasjoner som dannes på offentlige arenaer, som for eksempel på jobb eller skole, relativt konstante. Kilde: Forskningsrapport hentet fra SAGE Journals.

Hvorfor er det så viktig for oss å ha venner i voksen alder?

– Det viktigste er at venner er vaksine mot ensomhet. Ensomhet er i dag blitt en av det moderne menneskets svøpe. Ensomhet dreper, og med en økt dødelighet som er sammenlignbar med å røyke en tjuepakning om dagen, sier psykologspesialisten.

Overfladiske kjendisfester

Venninnene er i samme bransje, og har til felles at de er kjente for offentligheten. Livet i rampelyset byr på mange sosiale arrangementer der det er lett å komme i kontakt med nye mennesker.

Men skal vi tro venninnene er ikke kjendisfester arenaen for å finne seg nye venner.

– Det går ikke an, tror jeg. Sjansen for å finne ei god venninne er i så fall større på vors eller nach. På slike eventer blir det så overfladisk. Jeg blir helt svett når vi snakker om det, ler Stiansen.

Mashadi sier seg enig.

– Man gjør det fordi man burde, og fordi det er en del av jobben vår. Man har en hyggelig tone med folk, men jeg har ikke vært på en sånn fest og plukket opp en bestevenn der.

På kjendis-eventer er det mingling som gjelder, og ikke det beste stedet for nye venner, skal vi tro Mashadi. Her sammen med tvillingsøsteren, Vita. Foto: Privat

For de gode venninnene er det viktig å ha nære venner rundt seg, og de kjenner flere som synes det er vanskelig å knytte nye vennskap i voksen alder.

– Jeg kjenner folk som sier at de har mistet den gamle vennegjengen, eller at man har vokst ifra hverandre. Noen blir kanskje særere med årene, men når man er voksen vet man hva man ikke vil ha i livet ditt, mener Stiansen.

Tillat sårbarhet

Sotkajærvi vil presisere at man ikke er rar eller feil selv om man ikke har venner, og kommer med noen tips til hva man kan gjøre for å få seg venner:

– Oppfør deg som om folk liker deg – og sannsynligvis gjør de det. Vær konsekvent og standhaftig i din intensjon om å skape vennskap. Konkret kan det bety at du må være «på» i å finne på felles aktiviteter.

Han mener det er viktig å tillate seg å være sårbar.

– Tilknytning bindes i sårbarhet delt og respondert til, og starter alltid med den som deler. Psykologspesialist Tommy Monsen Sotkajærvi.

Stiansen og Mashadi har flere ting til felles, og selv om de bor et stykke unna hverandre er de flinke til å dra på turer og ta seg tid til hverandre.

Begge elsker å stå i bakken på vinteren. Også Mashadis tilsynelatende like halvdel, Vita, er med på moroa. Foto: Privat

– Vi bare finner på ting sammen, også prøver vi å være litt kreative slik at man ikke gjør det samme. Siden vi ikke bor på samme sted, prøver vi å være flinke på å kommentere på Instagram-stories og sende meldinger. Det er som et forhold, men må bare pleie det, forteller Mashadi.

