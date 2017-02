Joner: Angrer ikke på Listhaug-utspill

Kristoffer Joner logget seg på Facebook for første gang og la ut en status og Norges asylpolitikk og Sylvi Listhaug. Det han ikke fortalte var at han og NOAS var blitt koblet sammen av et reklamebyrå. Det endte med en voldsom debatt, mange meldinger og også masse støtte til NOAS som samlet inn nesten tre millioner kroner på denne måten.

– Jeg ville gjort det samme igjen, sier Kristoffer Joner i kveldens Lindmo.

Massiv støtte

På sin status på Facebook oppfordret Joner folk til å gi penger til større for NOAS, Norsk Organisasjon for asylsøkere. Og effekten lot ikke vente på seg.

Ann-Magritt Austenå i NOAS kunne fortelle at organisasjonen fikk nesten tre millioner kroner etter utspillet til Joner.

Les også: Sylvi Listhaug: – En massiv kampanje for å sverte meg

Sylvi Listhaug, innvandringsminister reagerte sterkt på at hennes navn var blitt brukt til en innsamling på denne måten. Og at han ikke hadde oppgitt at det var en kamerat av ham som jobbet i et reklamebyrå som hadde koblet NOAS og Joner. Joner på sin side understreket at han bare hadde fått hjelp til kontakten med NOAS og at budskapet var utformet av ham selv.

ORKET IKKE: Joner som gjest hos Anne Lindmo forteller at han ikke orket å åpne kommentarfeltene. Foto: Julia Naglestadi / NRK

Orket ikke lese kommentarene

I kveldens Lindmo forteller Kristoffer Joner at han ikke turte eller orket å lese kommentarene på nettet om denne saken. Men at han hadde gjort nøyaktig det samme i dag. Han angrer ikke.