Jonas Gahr Støre er usikker på om 22. juli har forandret oss for alltid

Lørdag hadde Erik Poppes film «Utøya: 22. juli» førpremiere i Oslo. Jonas Gahr Støre, leder i Arbeiderpartiet, er ikke sikker på at 22. juli har forandret oss for alltid.

– Senest forrige uke var det en av de overlevende fra Utøya som fikk en e-post om at var synd Breivik bommet på han. Så filmens undertekst om at dette skal ha forandret oss for alltid, det er jeg ikke sikker på, sier Gahr Støre.

Gahr Støre sier filmen er viktig for å minne oss på at det var politisk drama som utspilte seg. Han mener vi ofte uttaler i politiske debatter at vi skal være glade vi ikke har terror i Norge, men at det er viktig å huske på at dette var et massivt terrorangrep mot demokratiet.

– 22. juli er en massiv europeisk historie om høyreekstrem terror mot demokratiet, og sosialdemokratiet. Det var et politisk attentat mot Arbeiderpartiet og jeg tror vi fortsatt som bevegelse skal ta oss tid til å fordøye hvor massivt det var.

En brutal film om en brutal hendelse

Eskil Pedersen har tilbrakt flere somre på Utøya og er selv overlevende fra terrorangrepet 22. juli. Det å skulle se en film som omhandler det som skjedde, er tøft, sier han.

– Det ser ut som Utøya og det er gjort veldig realistisk. Hva jeg tenker om filmen må jeg fordøye, men det er en veldig brutal film, sier han.

Den tidligere AUF-lederen var lenge usikker på om han skulle se filmen. Pedersen mener film er et kraftfullt medium og sier filmen forteller om noe av det vondeste som har skjedd i Norge.

VAR USIKKER: Tidligere AUF-leder Eskild Pedersen var usikker på om han ville se filmen i dag. Foto: Arild Sandsvik / NRK

– Det føles som at man er tilbake når man ser den, sier han.

Visningen i kveld var en lukket førpremiere for medvirkende og inviterte. Spillefilmen er basert på terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011. Handlingen i filmen er fiksjon, og man følger 18 år gamle Kaia, spilt av Andrea Berntzen.

Filmen starter 14 minutter før de første skuddene går – de resterende 72 minuttene er spilt inn som en sammenhengende scene.