Den legendariske amerikanske sangeren og låtskriveren Judy Collins (80) topper den amerikanske hitlista 55 år etter at hun første gang nådde den i 1964.

Og det gjør hun sammen med den norske artisten Jonas Fjeld med bluegrass-albumet «Winter Stories».

– Ja, fy søren. Det var litt av noen nyheter å våkne opp til i dag, sier Jonas Fjeld til NRK.

Duoen nådde listas andreplass i forrige uke, og klatrer til førsteplass onsdag denne uka.

FØRSTEPLASS: Judy Collins (80) topper den amerikanske hitlista 55 år etter at hun nådde den i 1964. Foto: Matt Sayles / AP

– Det er moro for oss gamle, humrer Fjeld.

– Hvordan skal du feire dette?

– Nå er det jo tidlig på morgenen, men når vi kommer utpå ettermiddagen skal jeg jaggu meg ta meg et glass pils.

Billboard er et amerikansk musikkmagasin mest kjent for sine lister over de mest solgte platene i USA. De mest kjente og prestisjefylte listene er Billboard Hot 100 for singler og Billboard 200 for album.

Men de har også egne lister innenfor ulike musikksjangre.

Ny versjon av «Highwayman»

Albumet er et samarbeid mellom Fjeld og Collins og det legendariske bluegrassorkesteret Chatham County Line, basert i Asheville i Nord-Carolina.

Collins fortalte nylig at albumet er et vinterprosjekt, mer enn et juleprosjekt.

– Vinteren varer lengre enn julen, sa hun til Billboard.

Albumet inneholder blant annet en versjon av «Highwayman» skrevet av Jimmy Webb og opprinnelig fremført av kjente gruppen Highwaymen bestående av Johnny Cash, Waylon Jennings, Kris Kristofferson og Willie Nelson.

– Jeg håper jo at denne plasseringen betyr en og annen spillejobb mer, forteller Jonas Fjeld.

Et fruktbart samarbeid

I albumet har duoen også laget nye versjoner av Joni Mitchells «River» i tillegg til Collins «The Blizzard» og «Mountain Girl».

SUKSESS: Jonas Fjeld har samarbeidet i med bluegrassorkesteret Chatham County Line i 14 år, nå topper de Billboard-lista sammen med Judy Collins. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Jonas Fjeld startet sin musikkarriere med bandet Jonas Fjeld Rock n' Rolf Band i 1972. Fem år senere ble bandet omdøpt til Jonas Fjeld Band. Fjeld har siden vunnet en rekke spellemannspriser og utmerkelser innen både rock og country.

I 2005 startet han å samarbeide med bluegrassorkesteret Chatham County Line fra USA. Sammen har de gitt ut tre album, Amerikabesøk (2007), Brother of Song (2009) og Western Harmonies (2013). Han har også gjennomført flere turneer i Norge og USA med bandet.

I 2009 ble de nominert til Spellemannsprisen for albumet Brother of Song i klassen for countrymusikk.