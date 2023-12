Jon Fosse: – Jeg var fryktelig, fryktelig nervøs

Vinneren av årets nobelpris i litteratur er ikke så glad i oppmerksomhet. Da han holdt sitt foredrag, startet han med å snakke om sin «redsle».

Han fortalte hvordan dette hadde vært med ham siden han som barn fryktet høytlesning i klassen.

Denne uken har han reist rundt i forbindelse med prisutdelingen, dog uten å gi noen intervjuer til pressen. Før nå.

– Jeg hadde grudd meg mer enn godt er. Det er vel ikke så uvanlig, kanskje, hvis du skal utsettes for noe sånn som dette her. Men det har gått påfallende bra, vil jeg si, medgir han i et eksklusivt intervju med NRK.

Jon Fosse under intervjuet med NRK dagen før prisutdelingen. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Krav om foredrag

Torsdag holdt han det faste nobelforedraget. Det som faktisk er et krav om man skal kunne motta prisen på 11 millioner kroner.

– Jeg var fryktelig, fryktelig nervøs før nobelforedraget, som jeg skulle holde. Jeg tenkte «det går ikke».

– Men det gikk bra.

– Det er det som er så forunderlig. Du har grudd deg i flere uker, men når du er der, er du plutselig helt rolig. Nervøs i faktene er jeg uansett, sier Fosse og vifter med armene.

Han sier han tenkte som en dramatiker da han valgte å starte foredraget med scenen fra skolen.

Nå skulle han igjen lese for en forsamling, denne gangen som vinner av den største prisen en forfatter kan få.

– Det er vel en støtte til folk som har det slik og slik. Det skal gjerne være et stort politisk budskap. Det kom ikke jeg med. Men det var kanskje noen trøstens ord til de som sliter litt med det ene og det andre i livet.

– Lett for gå meg vill

Han takker svenskene for å ha tatt vare på en nervøs sjel.

– Det er veldig profesjonelt organisert, og at det gir en trygghet i en utsatt situasjon som jeg opplever det, sier Fosse.

Han har en fast attaché og sjåfør.

Den verdenskjente forfatteren, dramatikeren og oversetteren er en mester i å beskrive sjelens irrganger. Ute på gaten er det vanskeligere å finne veien.

– Jeg er i trygge og kjærlige hender. Det gjorde det lettere enn jeg trodde, kanskje. Jeg slapp å gå rundt og lete etter hvor middagen skulle være og sånn.

– Du har vært bortkommen i Stockholm før, skriver du i et essay.

– Ja, det kan godt hende. Jeg har vært bortkommen i mange byer, jeg. Jeg har lett for å gå meg vill. Stedsansen er ganske elendig. Det som redder meg i livet er stort sett drosjer, smiler han.

Jon Fosse (f. 1959) Ekspander/minimer faktaboks Jon Fosse er ein prisvinnande forfattar, omsettar og dramatikar frå Hardanger. Sidan 2011 har han vore busett i Grotten, «Statens ærebosted for fortjente kunstnarar», i Oslo.

Han blir rekna som ein av vår tids viktigaste forfattarar.

Fosse debuterte for 40 år sidan, i 1983. Sidan har han skrive eit syttitals romanar, forteljingar, dikt, barnelitteratur, essay og skodespel. Utgjevingane hans er omsett til over 50 språk. Han har fått ei rekke prisar i inn- og utland.

Forfattaren er kjend for sitt særeigne språk og musikalske, repeterande og rytmiske skrivestil.

Spekulasjoner

Han har vært blant favorittene år etter år. 5. oktober ble det klart. Jon Fosse tildeles Nobels litteraturpris.

– Nobelprisen i litteratur 2023 går til Jon Fosse for hans nyskapende dramatikk og prosa som gir stemme til det usigelige, uttalte Svenska Akademien da de annonserte vinneren.

Juryen trakk fram at Fosse har vist helt spesielle evner som dramatiker helt fra starten. Han er berømt for sin helt spesielle og særegne måte å skrive på.

Fosse sier han er klar over at han har vært blant favorittene i mange år. Men etter ti år med spekulasjon, mistet han troen på at det kom til å bli ham.

Fosse sier han har vært kjent med spekulasjonene, men at han begynte å gi opp etter ti år. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

– Det er ikke sånn man går rundt og tror man skal få, sier han.

– Noen hadde kanskje en anelse?

– Jeg og hadde en anelse. Men derfra til å få den, er avstanden stor.

Under utdelingen fikk han vite litt mer om veien.

– Anders Olsson, formannen i nobelkomiteen, kunne si at jeg hadde vært med i diskusjonene i 20 år, forteller Fosse.

Nå er han den fjerde norske vinneren av Nobels litteraturpris.

Søndag deles den ut i Stockholm.

