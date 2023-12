Jon Fosse må halde foredrag for heile verda: – Håpar han ikkje svimar av

EUs forhandlinger om KI på overtid

EU-parlamentarikere og EU-landene forhandler torsdag morgen på overtid om et nytt regelverk for kunstig intelligens (KI) i unionen, ifølge kilder.

Forhandlingene er nå inne i sitt andre døgn. Målet er å få på plass det som ventes å bli et banebrytende regelverk for blant annet bruken av KI-systemer som tekstroboten ChatGPT. Fortsatt gjenstår flere sentrale spørsmål, blant dem bruk av KI til ansiktsgjenkjenning, i politiets arbeid samt kildekodetilgang.

Forhandlingene foregår bak lukkede dører og hadde torsdag morgen pågått i 17 timer. En pressekonferanse om saken er utsatt inntil videre.

EUs medlemsland og EU-parlamentet har forsøkt å bli enige om detaljene i et forslag som ble lagt fram av EU-kommisjonen for to år siden, men de har slitt med å holde tritt med den svært raske utviklingen innen feltet. Det gjør det også vanskelig å oppnå enighet.

De nye reguleringene kan komme til å danne et utgangspunkt for andre land som ønsker å lage egne regler for kunstig intelligens.(NTB)