– Det er negativt med hetebølger og klimaendringer, men akkurat i denne sammenhengen var det kanskje litt bra. Ellers hadde ikke Jon Fosse begynt på denne boka, sa hans redaktør Cecilie Seiness på pressekonferansen på Det Norske Teatret i dag.

Jon Fosse er mest kjent for teaterstykker med mange gjentagelser og lange pauser, samt korte romaner. I dag lanserte han derimot mursteinsromanen «Septologien». Det er en roman i syv bøker, fordelt på tre bind, utgitt over tre år.

VENTETID: Andre bind i «Septologien» kommer i 20120, og tredje bind i 2021. Foto: Det norske samlaget

Denne overraskelsen kan vi altså takke en fransk hetebølge for. Dikterhøvdingen fra bygda Strandebarm i Hordaland ferierte nemlig på et fransk slott sommeren 2015. Varmen utendørs ble for sterk for den svartkledde forfatteren. Han søkte ly inne, og i senga, med Mac'en på fanget, strømmet ordene ut av ham.

Forlaget har holdt prosjektet hemmelig fram til hele verket var ferdig. Fosse har alltid vært redd for å dø før bøkene hans er ferdig skrevet. I dette tilfellet var det lengre til mål enn vanlig. 1250 sider ble det til slutt.

Romanen kretser rundt et dobbeltgjengermotiv og forteller om to menn som heter Asle. Begge er kunstmalere, men den ene alkoholiker og vurderer å ta livet sitt. Noen trekk ved forfatteren selv er gjenkjennelige: Grått, langt hår i hestehale, glad i å kjøre bil på landeveien, men ikke i byen. Fosse drakk mye før, men har vært tørrlagt i flere år.

En lesefest uten punktum, kaller NRKs anmelder første bind, «Det andre namnet.»

God timing

Gina Winje fra Winje Agency har ansvaret for å selge Fosses bøker til utlandet. Han er viden kjent for sin dramatikk, men mange utenlandske forlag ikke var klar over at Fosse også er romanforfatter, fortalte hun.

DIKTERHØVDING: Jon Fosse er et stort navn i verden. Han fikk Nordisk råds litteraturpris i 2015, og er hvert år et hett navn for Nobelprisen. Foto: Ninja Benneche / NRK

Winje tror denne utgivelsen blir en ny start for Fosses romaner i utlandet. At boka kommer ut samme høst som Norge er gjesteland på bokmessa i Frankfurt, har gitt vind i seilene for hans nye roman.

«Septologien» er allerede solgt til ni språk før den kom ut på norsk. Under bokmessen i oktober utkommer den samtidig ut på tysk, engelsk, nederlandsk, spansk, dansk og ungarsk.

Fosses franske forlegger kaller «Det andre namnet» for et mesterverk.

Refusert kunstner

Fosse driver nesten aldri noe research, men akkurat for denne boka har han oppsøkt flere billedkunstnere for å kunne skrive presis om det praktiske ved oljemaling, fortalte redaktøren hans.

Fosse prøvde seg sjøl som maler i tenårene og 20-årene, men innså at det ikke var i billedkunsten talentet hans lå.

– Han skal til og med ha levert et bilde til Høstutstillingen, men det ble refusert, fortalte redaktør Seiness, til latter fra salen.