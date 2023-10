Jon Fosse hylles for nobelprisen

I dag ble Jon Fosse tildelt nobelprisen i litteratur.

Han ble med det Norges fjerde vinner av prisen, etter Bjørnstjerne Bjørnson (1903), Knut Hamsun (1920), Sigrid Undset (1928).

Nå strømmer reaksjonene inn.

– Vi har snakket mye om de fire store i norsk litteratur. Nå må Jon Fosse legges til, sier kulturminister Lubna Jaffery.

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery er full av lovord om Norges nye nobelprisvinner i litteratur. Foto: Milana Knezevic / NRK

Det jubles i bakgrunnen på kontoret til kulturministeren.

– Vi er et lite land, men et land som leser mye. Jeg tror dette vil bidra til enda mer leselyst hos nordmenn.

Kulturministeren lover at prisen skal bli behørig feiret.

– Vi må markere dette på en måte. Det er klart. Vi skal gjøre stor stas på Jon Fosse, det fortjener han etter dette.

Statsminister Jonas Gah Støre stiller seg også i rekken av gratulanter.

Jonas Gahr Støre mener Jon Fosse gjør nynorsk til et verdensspråk. Foto: Torstein Bøe / NRK

– Dette er en historisk dag. Sigrid Undset vant den prisen i 1928, i dag er det Jon Fosse som hedres for sitt enestående forfatterskap.

– I dag har Jon Fosse gjort nynorsk til et verdensspråk, sier Støre.

I løpet av ettermiddagen fikk Fosse også en gratulasjon fra Kongen.

– Jeg sender mine hjerteligste gratulasjoner i forbindelse med tildelingen av Nobels litteraturpris, skriver kongehuset i en pressemelding.

Kjærstad: – Fosse har skapt en ny litteratur

Fosse blir også gratulert av sine norske forfatterkolleger.

Jo Nesbø er selv en internasjonalt anerkjent forfatter. Han velger å være ordknapp, som Fosse selv. Foto: Robert Rønning / Robert Rønning / NRK

– Det er jo bare fantastisk, både for Jon Fosse og norsk litteratur. Siden det er et ideal for oss andre å være like ordknappe som Fosse, sier jeg bare «hurra» og stiller meg i køen av gratulanter, sier Jo Nesbø.

– Jeg vil sende de varmeste gratulasjoner. Det er jo forsiktig sagt, men det er som om man nesten mister ord, sier Jan Kjærstad.

Fosse har skrevet rundt 70 verk, både romaner, fortellinger, dikt, essay og skuespill. Hans utgivelser er oversatt til over 50 språk.

Kjærstad mener Fosse har skapt noe helt eget med sin litteratur.

– Han har rett og slett skapt en ny litteratur, som bare han har skrevet innenfor. Det vil jeg kalle for «eksistens som liturgi». Det tenker jeg er pregnant uttrykt for hva jeg oppfatter som kjernen i hans forfatterskap, sier Kjærstad.

Forfatter Jan Kjærstad sier Jon Fosse har skapt en helt ny litteratur med sin kompromissløse måte å skrive på. Foto: Fartein Rudjord

Jørn Lier Horst mener prisen gagner all norsk litteratur.

– Det er bare å overrekke gratulasjoner til Jon Fosse. Men dette er ikke bare en pris som hyller ham, det er en pris som betyr noe for hele litteratur-Norge og er en stor anerkjennelse av norsk litteratur i det store bildet, sier Horst.

Jørn Lier Horst mener prisen kommer til gode for all norsk litteratur. Foto: Siss Vik / NRK

Stor dag for nynorsk

Et annet sted der champagnen står i taket i dag, er Noregs Mållag. Deres jobb er å fremme det nynorske språket.

– Dette er helt fantastisk og er noe vi har ventet og håpt på i så mange år. I år skjedde det endelig: Nynorsken har fått Nobels litteraturpris! Det er vel fortjent og vi er veldig glade i dag, sier Peder Lofsnes Hauge, leder i Noregs Mållag.

Peder Lofnes Hauge, leder av Noregs Mållag. Foto: Tuva Åserud / Fotograf Tuva Åserud

– Dette er første gang en nynorskbruker vinner denne prisen, hva betyr det for nynorsken?

– Det er klart at dette er en ekstrem anerkjennelse av nynorsken som et lite språk, men samtidig et språk for den store litteraturen. Dette er en stor dag for alle oss som er glad i det nynorske språket.

– Hva slags betydning kan dette ha for kampen- og bevaringen av nynorsken?

– Jeg tror det er viktig for å øke statusen til språket vårt. Dette er først og fremst viktig for Jon Fosse sitt forfatterskap. Han er jo allerede en verdenskjent dramatiker, men som nå enda flere får øynene opp for. Det er vel verdt å feire på en dag som i dag.