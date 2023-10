– Det har jo blitt eit slags haustritual, denne første veka i oktober når prisen skal offentleggjerast, seier Cecilie Seiness.

Ho er redaktør i Samlaget, forlaget til Jon Fosse.

Seiness siktar til det som nærmast har blitt ein årleg gjetteleik i forkant av Nobelprisen i litteratur, ein leik Fosse rutinemessig har blitt inkludert i dei 22 siste åra.

Samlaget-redaktør Cecilie Seiness har gitt opp å gjere nemneverdige førebuingar til ei mogleg tildeling av Nobelprisen i litteratur. Men ei flaske sider frå Hardanger står i kjøleskapet, sånn i tilfelle. Foto: Thomas Alvarstein Owe

Og i år, som alle andre år, er nettopp Fosse spådd som ein verdig vinnar. Men kvifor?

Seiness trur det handlar om hans særeigne litterære kvalitet.

– Det spesielle med Fosse er at du automatisk skjønar at du har opna ei Fossebok dersom du opnar ei Fossebok. Han skriv slik som ingen andre gjer, han har sin eigen rytme og musikalitet.

Spekulasjonar og veddemål sidan 2001

Forfattarar og forleggarar verda over vil rette blikket mot Stockholm når vinnaren skal annonserast av Svenska Akademien klokka 13 torsdag.

Akademiet overraskar gjerne, men det hindrar ikkje spekulasjonane i forkant.

Det var Aftenposten som i 2001 første gong bringa ekspertar på bana som meinte det var Jon Fosse sin tur til å få prisen. Sidan har han vore blant favorittane kvart år.

I 2005 var Bergens Tidende skråsikre på at det skulle bli Fosse. I 2013 måtte ein britisk bookmaker stoppe veddemåla på Fosse fordi det kom ei plutseleg bølge med mange og høge beløp.

Det kunne bety at nokon visste noko dei ikkje skulle vite. Men det viste seg å vere feil.

– Skriv framleis som ein galning

Om i år blir året for Nobelpris, eller om Fosse må vente lenger, får verda vite torsdag.

Historisk sett må kanskje Jon Fosse vente nokon år til på ein Nobelpris. I dei 22 åra han har vore blant favorittane har halvparten av prisvinnarane vore over 70 år.

Og Jon Fosse fylte nett 64.

Fosse debuterte med ein roman, men sidan har han skrive lyrikk, barnebøker, essay og dramatikk i tillegg til fleire romanar. – Han er kjend for sin særeigne rytme og musikalitet i tekstane, i samt desse repetisjonane og sterke indremonologen, seier redaktøren hans. Foto: Tom Kolstad / Samlaget

Men han ligg ikkje akkurat på latsida, skal ein tru redaktøren.

– Hans siste verk er også hans største så langt i karrieren. Han skriv framleis som ein galning, seier Seiness og refererer til «Septologien» som kom ut i tre bøker i 2019, 2020 og 2021.

Likevel bør ein kanskje ikkje vente alt for lenge.

Britiske Doris Lessing var 88 år då ho kom heim frå butikken og verdspressa kunne fortelje at ho var blitt nobelprisvinnar. Då var ho så gammal at det nesten kunne vere det same.

I 2022 var det franske Annie Ernaux som fekk prisen.

Fakta om Nobelprisen i litteratur Ekspander/minimer faktaboks Nobelprisen i litteratur er ein av dei fem Nobelprisane som blir delt ut av Nobelstiftelsen. Det er medlemmene i Svenska Akademien som bestemmer kven som får prisen. Prisen blir rekna som svært prestisjefull. Tre norske forfattarar har vunne prisen: Bjørnstjerne Bjørnson i 1903, Knut Hamsun i 1920 og Sigrid Undset i 1928. Vinnarar av prisen dei ti siste åra: 2022: Annie Ernaux (Frankrike)

2021: Abdulrazak Gurnah (Storbritannia)

2020: Louise Glück (USA)

2019: Peter Handke (Austerrike)

2018: Olga Tokarczuk (Polen)

2017: Kazuo Ishiguro (Storbritannia)

2016: Bob Dylan (USA)

2015: Svetlana Aleksijevitsj (Belarus)

2014: Patrick Modiano (Frankrike)

2013: Alice Munro (Canada)

2012: Mo Yan (Kina) Prisen har blitt delt ut kvart år sidan 1901 (med unntak av åra 1914, 1918, 1935, 1940-1943). I 2020 var prisen på ti millionar svenske kroner.

