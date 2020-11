Johnny Depp tapte i retten – omtalt som «konemishandlar» av The Sun

Bakgrunnen er at britiske The Sun hadde eit oppslag som beskreiv han som ein konemishandlar med sinneproblem, skriv NTB. Depp saksøkte avisa etter dette.

Det var ekskona Amber Heard som uttalte at Depp var valdeleg mot ho, noko han sjølv nekta for i retten i sommar.

Han erkjente i retten å ha hatt eit langvarig rusproblem knytt til dop og alkohol. I retten i juli skal Heard ha fortald at Depp truga med å drepa ho «mange gonger», ifølge CNN.

Krangla mykje

Det tidlegare paret var gift frå 2015 til 2017. Konflikten mellom dei har vore høglydt og langvarig, og det skal ha blitt hevda at begge var valdelege. Begge har nekta for dette.

Rettssaka har gått for seg i London, og domstolen kom fram til at Depp ikkje skulle få kompensasjon for ærekrenking.

I avgjersla, sa dommaren ifølge The Guardian at The Sun klarte å bevisa tilstrekkeleg at det dei publiserte var sant.

Utgivaren til The Sun, News Group Newspapers (NGN), sa i eit utsegn etter avgjersla at «The Sun har stått opp og kjempa for offer for vald i nære relasjonar i over 20 år... Me takkar dommaren for hans nøye betrakting, og takkar Amber Heard for motet hennar i å bringa bevis til retten.»