Allerede i desember varslet regissør Terry Gilliam at han hadde Johnny Depp i sikte for rollen som Satan.

Til Variety beskrev han da bibelkomedien slik:

– Gud utrydder menneskeheten, og den eneste som vil redde dem er Satan. Og Johnny Depp spiller Satan.

Depp som Satan

Nå er det klart at Gilliam, som ble Oscar-nominert for manuset til «Brazil» i 1986, har sikret seg Depp til rollen.

Johnny Depp avbildet i forbindelse med promotering av filmen «Jeanne du Barry» på filmfestivalen i Cannes i 2023. Foto: Joel C Ryan/Invision/AP / NTB

I et intervju med filmmagasinet Premiere, sier Gilliam at innspillingen for øyeblikket er planlagt til januar 2025.

– Og jeg har en ganske god rollebesetning: Johnny Depp, Jeff Bridges. Adam Driver og Jason Momoa, sier han.

Jakter på Eva

Filmen skal hete «The Carnival at the End of Days» og ifølge regissøren og manusforfatteren legger Satan ut på jakt etter et par som skal presenteres for Gud som den moderne Adam og Eva.

Adam Driver på gallapremiere på Francis Ford Coppola-«Megalopolis» i Cannes i mai i år. Det vites ikke om Adam skal spille Adam i en nye filmen. Foto: Sameer Al-Doumy / AFP / NTB

Satans begrunnelse er visstnok at han trenger mennesker i helvete for fortsatt å ha jobb i all evighet.

Nå leter Gilliam etter sin moderne Eva. Bridges har ifølge ham rollen som Gud, men i en annen form enn man er vant til.

Andre rolle siden skandalen

Gilliam har skrevet flere filmer for komigruppa Monty Python, i tillegg til filmer som «Time Bandits», «Brazil» og «Frykt og avsky i Las Vegas».

I sistnevnte, som Gilliam også regisserte, hadde Depp hovedrollen som Raoul Duke.

Terry Gilliam (i midten) sammen med Eric Idle, John Cleese, Michael Palin og Terry Jones i Monty Python i juni 2014. Foto: Justin TALLIS / AFP / NTB

For Depp blir dette hans andre rolle siden skilsmissen fra og rettssaken mot Amber Heard i 2022.

Rettssaken mellom de to fikk stor oppmerksomhet. Heard ble først dømt til å betale Depp 10 millioner dollar i erstatning for ærekrenkelser. Saken kom etter et avisinnlegg der Heard hevdet å være offer for vold i hjemmet.

Det tidligere ekteparet Amber Heard og Johnny Depp avbildet i oktober 2015, på premieren på «Black Mass» i London. Foto: Justin TALLIS / AFP / NTB

Hun anket dommen, men før anken kom opp, inngikk de to forlik.

Den eneste rollen han har vært å se i etter det, er som konge i franske «Jeanne du Barry» som kom i fjor.

NRKs anmelder Birger Vestmo skrev i anmeldelsen:

«Han gjør med dette et comeback som kanskje ikke er stort nok til å gjenopprette hans tidligere superstjernestatus, men minner oss om hans faktiske kvaliteter som karakterskuespiller.»

Hør «Arena»-episoden om Depp og Heard-saken her: