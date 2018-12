Johnny Depp overrasket med besøk på barnesykehus

Johnny Depp har i flere år gledet barn med overraskelsesbesøk. I skikkelsen som kaptein Jack Sparrow, kjent fra filmene «Pirates of the Caribbean», besøkte han torsdag syke barn ved Institutt Curie og forskningssenter i Paris. De spesialiserer seg på forskning og behandling av kreft hos barn.

«Overrasket med besøk av «Jack Sparrow». Den mest berømte sjørøverpiraten til våre barn og unge. En gave som gledet pasientene og deres familier, bidragsytere, leger og forskere. Stor takk til Johnny Depp for tiden, oppmuntringen og hans energi», skriver Institute Curie på sin Twitter-konto.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Twitter-innlegget til Institutt Curie har fått over 2500 retweets og nær 7000 likes.

Skuespiller Johnny Depp forkledd som kaptein Jack Sparrow møtte betjeningen ved Curie Institute i Paris i romjula. Foto: Ho / AFP

En mobilvideo viser at Depp får omvisning på sykehuset, og at han går inn på pasienters rom.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Ikke første gang

Med velkjent perle-dekorert parykk, løsskjegg og piratkostyme i brunt lær, hilste skuespilleren Johnny Depp på de overraskede barna, melder Daily Mail. Han stilte villig opp på bilder med både barn og personale på avdelingen for kreftsyke barn.

Tidligere har han blant annet besøkt barn på en barneskole, og vært på sykebesøk i Canada, Australia og Storbritannia. Til stor begeistring.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Slutt for Jack Sparrow

Det har lenge gått rykter om at Johnny Depps tid som kaptein Jack Sparrow er over.

Jonny Depp besøkte Institutt Curie og forskningssenter i Paris til stor begeistring for de syke, pårørende og ansatte. Foto: Ho / AFP

Depp har hatt rollen i 14 år, og den siste filmen «Dead men tales no Tales» kom i fjor. Rett før jul bekreftet Disney at om det blir flere filmer med «Pirates of the Caribbean», blir det uten Johnny Depp.

– Vi ønsker å gi nytt liv med andre skuespillere etter fem filmer med Johnny Depp, sier Sean Bailey i et intervju med Hollywood reporter.

