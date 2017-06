Johnny Depp hinta om «attentat» mot Donald Trump

Johnny Depp besøkte den britiske musikkfestivalen i samband med ei vising av filmen «The Libertine» frå 2004. Filmstjerna kom til festivalområdet sitjande på panseret til ein Cadillac, og fekk ein varm velkomst frå publikum.

Før visinga spøkte han med å invitere president Donald Trump til festivalen, skriv NME. Men då kommentaren blei møtt med buing frå publikum, meinte Depp det var på plass med ei oppklaring:

– De misforstår meg fullstendig. Eg meiner han treng hjelp. Når var det sist ein president blei drepen av ein skodespelar? Eg vil berre presisere at eg ikkje er ein skodespelar. Eg lever av å lyge. Uansett er det lenge sidan sist! Og kanskje er det på tide!

Du kan sjå video av utsegna her:

– Berre eit spørsmål

Men skodespelaren var klar over at kommentaren hans var kontroversiell, og at dette truleg ville skape overskrifter.

– Dette kjem forresten pressa til å kaste seg over, og det kjem til å bli frykteleg. Men det er berre eit spørsmål. Eg insinuerer ikkje noko.

Kommentaren om når ein skodespelar sist drap ein president er truleg ein referanse til attentatet mot president Abraham Lincoln, som blei drepen av skodespelaren John Wilkes Booth i 1865.

Kommentaren til Depp blei møtt med både latter og sjokk av festivalgjengarane.

Upopulær Trump

Men Johnny Depp er ikkje den første amerikanske kjendisen som ymtar frampå om å drepe Trump, skriv BBC.

Madonna var ein av artistane som var med på kvinnemarsjen i Washington i januar. Ho fekk i ettertid kritikk for språkbruken under arrangementet. Foto: Jose Luis Magana / AP

Under ein demonstrasjon i Washington like etter innsettinga av Donald Trump som president, sa Madonna at ho håpa nokon ville sprenge Det kvite hus i lufta. Og i ein musikkvideo skyt rapparen Snoop Dogg med ein leikepistol mot ein person som liknar Trump.

I slutten av mai, blei ein fotoserie av komikaren Kathy Griffin lekka. Griffin blei fotografert medan ho heldt noko som skal førestille det avkutta hovudet til Donald Trump. Bildet skapte sterke reaksjonar, og Griffin mista jobben med å leie den årlege nyttårssendinga på CNN.