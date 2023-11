Det er berre eitt år sidan Johnny Depp var aktuell i media, men av heilt andre grunnar enn sine skodespelarprestasjonar.

Rettssaka mot ekskona blei omtalt som den største kjendisrettssaka i Hollywood på lang tid og enda med at Depp fekk medhald i at Amber Heard hadde ærekrenka han.

No er Depp tilbake på det store lerretet for første gong sidan rettssaka, men samarbeidet med Depp var ikkje berre enkelt, ifølge filmskaparen.

Han har ikkje spelt i ein film på fem år, og i rolla som Ludvig den 15. gjer Johnny Depp comeback etter rettssaka mellom han og ekskona Amber Heard. Foto: Stephanie Branchu

– «Måtte» lage film om kongeleg elskarinne

Forteljinga om den kongelege elskarinna Jeanne du Barry er godt dokumentert gjennom bøker, kunstverk og film.

Men den franske stjerneregissøren, Maïwenn Aurelia Nedjma Le Besco, meiner framstillingane gir eit uriktig bilde av korleis elskarinna til Ludvig den 15. eigentleg var.

Maïwenn ville portrettere Jeanne du Barry på rett måte. I den nye filmen blir ho skildra som ei sjenerøs, modig og karismatisk kvinne med godt hjarte, slik ho skal ha vore i røynda. Nokre av dei overdådige kostyma er laga av Chanel. Foto: Stephanie Branchu

Det fortel skaparen av filmen til NRK då ho var i Oslo tidlegare i haust.

– Eg «måtte» lage denne filmen. Også klarte eg ikkje å la vere å spele hovudrolla sjølve, seier Maïwenn.

Ho er både regissør og hovudrolleinnehavar. Maïwenn kjende på at ho måtte lage filmen om Jeanne du Barry – og spele ho sjølv. – Eg kjenner meg att i henne. Vi er tvillingsjeler. Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK

Den perfekte Ludvig den 15.

Då hovudrolla var på plass, måtte Maïwenn finne den perfekte skodespelaren til å fylle rolla som Ludvig den 15.

Ho vart fast bestemt på at Johnny Depp var rett person.

– Han er kompleks og kontroversiell, romantisk, men mørk – akkurat som kongen sjølv. Då eg møtte han i London for å spørje han om å ta rolla, vart vi sittande og snakke i timevis. Han vart veldig smigra og sa heldigvis ja, seier ho.

Johnny Depp i rolla som Ludvig den 15. Foto: Stephanie Branchu

Takka ja før bråket rundt rettssaka

Møtet mellom Maïwenn og den komande Ludvig den 15. gjekk føre seg før rettssaka til Depp og Amber Heard sette fyr på internasjonal presse.

Men det endra ikkje regissøren sitt ønske om å ha Depp i rolla.

– Eg visste at det ville bli komplisert å lansere filmen på grunn av rettssaka og at eg kom til å få kritikk for å likevel ville ha han. Men han er ein fantastisk skodespelar og det kan ingen seie noko på.

Johnny Depp blir instruert av filmskapar Maïwenn under innspelinga. Ho måtte sjonglere mellom å vere regissør og skodespelar, og har difor på seg kjole under joggedressen. Foto: Stephanie Branchu

Utfordra hierarkiet

– Det var ikkje alltid lett å jobbe med Depp. Til tider var det vanskeleg å forstå metodane hans, seier filmskaparen.

Maïwenn trur også ein kulturkrasj mellom dei kan ha vore ein faktor.

– I ein kreativ prosess jobbar amerikanske skodespelarar annleis enn oss europeiske. Nokre gongar vart det Johnny Depp og hans mannskap i ein leir, og meg og mine i ein anna.

Etter at ho såg «Marie Antoinett» i 2006, vart Maïwenn trollbunde av historia om dottera til ei fattig syerske som enda opp som elskaren til ein konge på slottet til Ludvig den 15. Foto: Stephanie Branchu

Ho meiner Depp utfordra hierarkiet på settet, men seier til NRK at ho då måtte vere tydeleg på kven som bestemte:

– Sjefen er regissøren, ikkje stjerna.

Filmen har premiere på norske kinoar 3. november.