John Cleese tilbake i en BBC-komiserie for første gang siden «Hotell i særklasse»

Det vil være Cleese (77) sin første opptreden i en komiserie på BBC siden «Hotell i særklasse» ble avsluttet i 1979, skriver The Guardian.

I «Edith» får han selskap av skuespillerne Alison Steadman og Jason Watkins, i det som er tenkt å være en komiserie i seks deler, opplyste BBC på tirsdag.

Cleese og Steadman spilte sammen i komedien «Clockwise – kappløp med tiden» i 1986.

– Dette er et av de mest fornøyelige manuskriptene jeg har sett de siste 100 årene. Det blir også ekstra hyggelig å arbeide med Allison igjen, sa Cleese tirsdag.

Dette var nye toner fra komikerstjernen som de siste årene ofte har kritisert BBC, og altså ikke har medvirket i en komiserie der på 38 år.

I et intervju med ShortList magazine i 2015 skal ha ifølge The Guardian ha uttalt at «det ikke kom på tale for ham å arbeide på TV, spesielt ikke i BBC».

– Jeg har en følelse av at en stor andel av prosjektsjefene der ikke aner hva de driver med, sa han.

Nå har han tydeligvis funnet folk han mener vet hva de driver med i arbeidet med «Edith».

– En glede å ønske ham velkommen tilbake

Serien følger Phil, spilt av Cleese og hans kjærlighetsinteresse Edith (Steadman). Etter lengre tids kurtisering går enken Edith med på å gifte seg med Phil og paret planlegger å flytte til sydligere strøk.

Idyllen varer ikke lenge ettersom Ediths 50 år gamle sønn Roger (Watkins) dukker opp hjemme hos dem etter å ha mistet jobben og gått fra kona.

Shane Allen, ansvarlig for komediefeltet i BBC, er glad for at John Cleese har ombestemt seg angående samarbeid med BBC.

– Det gir meg stor glede å ønske John Cleese velkommen tilbake til BBCs komiserieverden. Hans forrige komiserie gjorde det greit, sa han.

BBC-serien «Hotell i særklasse», som på originalspråket heter «Fawlty Towers», hadde premiere i 1975. John Cleese spilte den eksentriske hotelleieren Basil Fawlty.