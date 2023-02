Den høyt elskede og ikoniske komedieserien Hotell i særklasse («Fawlty Towers») kommer tilbake, over 40 år etter at serien sluttet.

Fans kan også glede seg over at skuespiller John Cleese er tilbake som den eksentriske hotelleieren Basil Fawlty. Det bærende elementet i serien er hans eksentrisitet og uforlignelige kroppsspråk.

I den gamle serien ble Fawlty kjent med den bortkomne datteren sin, som ble spilt av den faktiske dattera til John Cleese – Camilla Cleese.

Den nye serien skal dreia seg om hvordan forholdet deres blir sett på prøve når de to slår seg sammen for å drive et hotell.

Ellers er lite kjent om den nye serien og når den kommer, annet enn at det skal handle om «hvordan den overdrevne, kyniske og misantropiske Fawlty navigerer seg i den moderne verden», ifølge britiske The Guardian.

JUBILEUM: Fawlty Towers feiret 30-årsjubileum i 2009. John Cleese, Connie Booth and Andrew Sachs feiret. Nå har serien noe nytt å feire, nemlig et comeback. Foto: Edmond Terakopian / AP

Regnet som en av tidenes beste

I tillegg til å spille hovedrollene, står far-datter-laget også for arbeidet med manuset. Cleese har fra starten av hatt en rolle i manusskrivingen, sammen med medforfatter og medskuespiller Connie Booth.

I sesongene fra 1975 og 1979 handlet serien om de ansette ved et engelsk badehotell, derunder Booth, og utfordringene de møtte i kampdagen.

Men det er usikkert om Booth, eller andre kjente fjes fra syttitallet, blir å se igjen i den kommende serien.

I dag blir serien regnet som en av de mest banebrytende komiseriene, og pleier å komme høyt oppe på kåringer over de beste britiske komiseriene gjennom tidene.

Fenomenet ble for eksempel kåret til beste britiske komiserie da Radio Times foretok en avstemming i 2019.

– På linje med Chaplin

FILMVITER: Brita Møystad Engseth mener John Cleese på sitt beste har vært på nivå med Charles Chaplin. Foto: Karen Sveen / NRK

Også i Norge har serien gått sin seiersgang, og den har vært en trofast leverandør av latterkuler til de tusen hjem.

Filmviter Brita Møystad Engseth sier hun har vokst opp med serien, og mener at den for mange representerer rike doser nostalgi.

– Serien tok jo helt av. Det var en vidunderlig kombinasjon av snertne replikker og tydelig komikk. I sin storhetstid var han på linje med Charles Chaplin når det gjaldt å skildre glede og smerte og komiske situasjoner uten lyd.

Blikk og trenger penger

Hva tror hun så om en oppfølger? Hun mener den vil bli en kommersiell suksess, men trolig ikke en kunstnerisk sådan. Og hvorfor serien i det hele tatt kommer forklarer hun slik:

– Jeg skjønner at Cleese gjør dette fordi han er blakk, etter å ha måttet betale elleville bidrag etter skilsmissen i mange år.

Hun påpeker til slutt at Cleese nå er en over 80 år gammel mann, som skal forsøke å speile nåtiden.

– Det som blir veldig spennende er hvordan serien lar seg overføre til 2023. For den hadde en holdning til kvinner og utlendinger som ikke ville passere i dag.

HEDER: John Cleese har vunnet mange priser gjennom et langt komikerliv. Og selv om han nå er godt oppe i 80-årene har han troen på at han kan få nye generasjoner til å le. Foto: Amel Emric / AP

– Skjebnebestemt til å bli forferdelig

Selv om mange fans er euforiske over comebacket, er ikke alle begeistret over nyheten. Kommentator i The Guardian Stuart Heritage finner frem slakterkniven allerede, lenge før serien kommer.

– Har du tilbrakt den siste dagen eller så med uforklarlige magesmerter? Jeg også. Og jeg tror jeg vet hvorfor. Jeg tror det er fordi John Cleese restarter Fawlty Towers.

Og han legger til:

– Det er skjebnebestemt til å bli forferdelig.