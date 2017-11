John Brungot: – Du tenker «dette skjer ikke, det er ikke sant»

Kort tid før komiker John Brungot skulle lede Gullruten sammen med kollega Henriette Steenstrup i 2013, fikk han vite at sønnen, som da var 2,5 år gammel, hadde leukemi (blodkreft).

I NRK-programmet «Lindmo» fortalte han lørdag kveld om da han fikk beskjeden som skulle snu livet på hodet i årene som fulgte.

– Alle foreldres største strekk er jo at det skal skje noe med barnet. Bare de får feber tenker man jo «det er noe gærent, skal vi gå til legen?». Det gikk så enormt fort. Han hadde hangla litt og så tok vi en blodprøve og fikk beskjed om å komme opp på Rikshospitalet med en gang.

FIKK STØTTE: John Brungot fikk god støtte fra venn og kollega Henriette Steenstrup da sønnen ble syk. Hun hjalp ham å holde fast ved normalitet i hverdagen, selv om livet var snudd på hodet. Fra venstre: Steenstrup, Brungot og programleder Anne Lindmo. Foto: NRK

«Dette skjer ikke, det er ikke sant»

Brungot husker godt at han ankom sykehuset med sønnen på armen.

– Du ser masse barn som går rundt der uten hår, med stativer, og så tenker du «dette skjer ikke, det er ikke sant». Jeg klamret meg veldig til at det ikke skulle være tilfelle at han var syk. Men så var han jo dessverre det.

Første natt på sykehuset fikk familien et eget rom der de skulle sove.

– Jeg skulle være en sånn mann som passer på sønnen sin for enhver pris, så jeg satte meg i stolen ved siden av senga. Så sier sykepleieren at de har en feltseng jeg kan ligge på. Jeg svarer «nei, jeg skal være her, jeg skal sitte her og passe på». Og da sier hun at «det er det mange som har sagt før deg, men det er 2,5 år med behandling. Så du må bare avfinne deg med at du skal være her med han».

– Viktig å holde på noe normalt

Selv om Brungot gikk gjennom en svært tung periode, valgte han å fortsette å jobbe og gjennomføre Gullruten-oppdraget.

– Det er så forskjellig hva man vil og ønsker. Legene og sykepleierne er flinke til å si det veldig tidlig: «Gjør det dere må for å takle dette». For meg ble det veldig viktig å holde på noe normalt, å ha en liten sukkerbit som var min.

2,5 år med behandling er tilbakelagt. I dag går det bra med komikerens sønn, som nå er syv år gammel. Ifølge Henriette Steenstrup har han arvet farens underholdningsgen.

– Han er som alle andre gutter. Fin og shower og tull og tøys, sier en tydelig rørt Brungot.

I forbindelse med «Lindmo»-innspillingen takker han Barnekreftforeningen på Instagram for jobben de gjør: