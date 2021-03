Jo Nesbø: – Gjør noe jeg aldri har gjort før

Det er siste dag i innspillingen. og NRK får være med. I et lydstudio i Oslo står skuespillerne Tobias Santelmann og Sven Nordin ved hver sin mikrofon og spiller en novelle av Jo Nesbø som ennå ikke er utgitt.

– Ideen var at vi skulle gjøre noe helt nytt, forklarer suksessforfatteren Jo Nesbø.

– Jeg takknemlig for alle produsenter som tør gå i gang i disse spesielle koronatidene, sier Tobias Santelmann. Akkurat nå synes han det er veldig gøy å spille i et lyddrama etter å ha fullført Exit-sesongen på TV.

Ensomheten

Det er ikke radioteater, men det ligner. Og det er kanskje spesielt at det denne uken ble klart at NRKs eget radioteater legges ned, mens Jo Nesbø altså satser nettopp på noe som likner.

– Vi gjør det veldig autentisk, sier Sven Nordin. Han står inne i studio og lager lyder som om han åpner et vindu.

De to skuespillerne har flere meters avstand. For koronaen setter mange begrensninger.

«Sjalusimannen» er sesong 1 av Jo Nesbøs første fortelling for lyd. Den består av fire episoder. Sesong 2, «Rotteøya»skal komme i juni.

Forfatteren er innom lydstudioet for å se hvordan det går. Han forteller at også han merker pandemien fordi flere prosjekter er satt på vent. Han sier at han tror man vil se at det året vi har hatt vil sette sine spor i kunsten.

– Det er jo en global krise, men jeg tror den stillheten og ensomheten og den tiden vi har til refleksjon vil vi se igjen i kunsten, tror Jo Nesbø.

Han sier at mye står litt stille, mens publikum nesten er sulteforet på kulturelle opplevelser. Derfor er det spennende med et krimdrama som lages for lyd.

Livet hans er også blitt veldig forandret av covid-19. Han reiser ikke ut i verden for å skrive eller klatre. Og få inntrykk fra andre deler av verden.

– Jeg får nok en litt ensidig input, forteller han.

– Stua mi og utsikten på Majorstua. Det blir litt fattig i lengden. Og globalt opplever jo verden en krise.

Han tror at kunsten vil bli påvirket av den perioden med korona som vi lever i nå.

– Jeg tipper du vil se i litteraturen og i film og musikk at covid-19 vil sette sine spor. Om det ikke akkurat er covid-19 låter og bøker. Tempoet er satt ned, forklarer han.

– Det har jo vært et år nå med både opp og nedturer, forteller Sven Nordin.

– Jeg har vært heldig, sier Tobias Santelmann. Prosjektene han er med i er blitt litt forskjøvet, men er blitt gjennomført. Men det har medført strenge koronaregler, masse testing, masker og håndsprit.

Han legger til at selv om han har vært heldig så er det mange, spesielt innen frilansnæringen som sliter på grunn av manglende oppdrag og altfor mange produksjoner som er blitt satt på vent eller forskjøvet. Tobias Santelmann er klar over at vi lever i en usikker tid.

Tobias Santelmann spiller nå inn et lyddrama sammen med Sven Nordin, men nå er han også aktuell med TV-serien Exit. Foto: Marianne Rustad Carlsen / NRK

Morsomt med lyddrama

– Akkurat nå er det ganske gøy å lage radio der vi bare er to skuespiller av gangen. Vi må finne nye måter å jobbe på, sier Nordin. Han har greid å få spilt inn en ny sesong av serien «Farfar», men mye annet er blitt satt på vent.

– Det er vanskelig på mange måter. Vi får ikke reist. Jeg holder på med ny sesong av «Wisting» og nå er vi er satt på hold. Det har vært vanskelig tider, det må jeg bare innrømme, sier han men legger til at de som holder på med produksjoner er flinke med smittevern.