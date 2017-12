Jo Nesbø om «Snømannen»-filmen: – Egentlig vært greit at jeg ikke har sett den

– Jeg var borte under premieren på filmen. Og det har egentlig vært greit at jeg ikke har sett den fordi alle lurer på hva jeg syns om den, sier Jo Nesbø til NRK.

Han har akkurat delt ut prisen «årets ålreite dame» til Marte Wexelsen Goksøyr på Restaurant Schrøder i Oslo – og er ikke spesielt interessert i å snakke om filmen basert på den kritikerroste boka hans «Snømannen».

Kanskje med god grunn. Den påkostede Hollywood-filmen fikk terningkast 2 av de fleste norske anmelderne. Heller ikke utenlandske anmeldere var særlig begeistret for resultatet.

Filmen ble likevel godt besøkt i Norge og mange mente anmelderne ikke hadde rett i sin vurdering av filmen.

– Hva tenker du som har skapt Harry Hole-universet om at filmen har fått så dårlige kritikker?

– Akkurat nå vil jeg ikke snakke om det. Det får regissøren for filmen, Tomas Alfredson, heller svare på.

– Har du hatt dialog med regissøren?

– Det vil jeg ikke snakke om her i dag.

Regissør Tomas Alfredson har i et intervju med NRK fortalt at de hadde for kort tid under innspillingen av filmen og at de derfor ikke fikk filmet hele historien.

Jo Nesbø innrømmer at han kommer til å se filmen – en gang i fremtiden.

– Ja, jeg kommer nok til å se den på et tidspunkt, sier han til NRK.