Jo Nesbø «slaktes»: – Kveler leserne med ord

Helt siden brakdebuten med krimromanen «Flaggermusmannen», som fikk Rivertonprisen, har Jo Nesbø vært en yndling både hos publikum og kritikere, både her hjemme og internasjonalt. Han fikk Rivertonprisen også for den forrige kriminalromanen «Kniv».

Men hans nye bok «Kongeriket» begeistrer ikke norske anmeldere.

Dagens Næringsliv omtaler lesingen av den 631 sider lange boken som en langdryg og slitsom affære, og skriver: «Leseren kveles av ord».

Bergens Tidende beskriver boken som en «seig Nesbø-krim». VG er enig og skriver at det er en Treg Nesbø-krim, og at den er «kortvarig tilfredsstillende, men grunnleggende overfladisk».

Og VGs anmelderen legger til: «Nå venter vi heller på at han skal finne sammen med Harry Hole igjen».

SUKSESSRIK: Jo Nesbø har fått mange priser for sine bestselgere om Harry Hole. Den nye boka får imidlertid blandede kritikker. Foto: Knut-Øyvind Hagen / NRK

– Avhengig av å få knallgode kritikker

Den nye romanen handler nemlig ikke om Nesbøs annerledes og karakteristiske detektivhelt Harry Hole.

KULTURKOMMENTATOR: Agnes Moxnes sier det er dristig av Jo Nesbø å forlate suksessoppskriften som Harry Hole representerer. Hun mener det også vil påvirke boksalget. Foto: NRK

NRKs kulturkommentator Agnes Moxnes sier at Jo Nesbø dermed trenger ekstra gode kritikker med tanke på boksalget.

– Når Jo Nesbø skriver om noe annet enn Harry Hole, går salget ned. Derfor, hvis litt av målsettingen er å holde omsetningen så høy som den ellers er, så er det et dristig prosjekt å forandre Jo Nesbø-oppskriften. Han er avhengig av å få knallgode kritikker, for å få folk tent og lyst til å løpe til butikken for å kjøpe boka, sier Moxnes.

Dagbladet går mot strømmen

En anmelder går imidlertid mot strømmen, og gir boken knallgod kritikk og terningkast 6.

Dagbladets anmelder Cathrine Krøger skriver i anmeldelsen er at det er «en sabla god og nervepirrende roman».

NRK har forsøkt å få kommentar fra Jo Nesbø, uten å lykkes.