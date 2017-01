Jerry Seinfeld går til Netflix

Det var Deadline som først meldte overgangen til komiker og skuespiller Jerry Seinfeld, best kjent for å ha skapt sitcomen «Seinfeld» som siden 90-tallet har vært å se på tv-skjermer.

Storavtale

Seinfeld går fra den Sony-eide reklamebaserte strømmetjenesten Crackle, der han i flere år har laget intervjuserien «Comedians in cars getting coffee», og har intervjuet både skuespillere, komikere og president Barack Obama i veteranbiler og på kaféer.

I tillegg til serien innebærer avtalen at Seinfeld skal lage to nye stand-up-spesialfilmer, samtidig som han også annet humorinnhold for Netflix.

Men det er tvilsomt at «Seinfeld» blir med over med det første, ettersom strømmetjenesten Hulu kjøpte rettighetene fra Sony til å ha serien hos seg for omlag 160 millioner dollar.