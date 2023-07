– Eg lyt feire litt i dag! Seier Jens Brekke på telefon heime frå Vik i Sogn.

Balkongen er pynta med flagg etter at han fekk den glade bodskapen i dag:

Politiet innrømmer å ha feiltolka lova dei har vore usamde om i 35 år.

Innrømmer feilaktig tolking

NRK fortalde tidlegare om den standhaftige målmannen som ikkje får bota si på nynorsk.

Eit halvt år med brevveksling mellom han og diverse statlege instansar har ikkje vunne fram.

No snur politiet og innrømmer feilaktig tolking av språklova.

– Vi er open for at vi har forstått lova feil, skriv Politidirektoratet i ein e-post til NRK.

Dette er tredje gongen sogningen har krangla med politiet for å få sine språklege rettar varetekne, og krangelen strekk seg heilt tilbake til slutten av 80-talet.

Soga om Jens Brekke sine bokmålsbøter: Ekspander/minimer faktaboks På slutten av 80-talet fekk Brekke sitt første forenkla førelegg. Då måtte han krangle i åtte år før han fekk det på nynorsk.

Andre gongen, i 2014, tok det sju månadar før han fekk bota på si målform. Denne runda gjekk det også heilt til Stortinget sin spørjetime før politiet gav Brekke det han hadde krav på. Då feira han med kake, pynta med symbolet til politiet.

I 2014 sa politiet at årsaka til manglande nynorsk var overgangen til eit nytt datasystem. Politiet lova då at begge målformer skulle vere på plass innan 1. januar 2018.

Då Brekke fekk fartsbot i 2023, var det i følge han, ikkje eit alternativ å få førelegget på nynorsk.

Gjennom brevveksling med mellom anna UP (Utrykningspolitiet) og politiadvokat, forklarte Brekke at han skulle betale når han fekk bota på nynorsk. Då det ikkje vart høyrd, gjekk fakturaen frå Statens innkrevjingssentral til inkasso.

For å syne betalingsvilje, betalte Brekke 3/4 av summen med beskjed om at han ville vente med den resterande summen til han vart høyrd.

Ifølge Brekke, og dokument NRK har fått innsyn i, overførte då Statens Innkrevjingssentral saka til Skatteetaen som utan forvarsel trekte den resterande summen frå kontoen hans. Dermed er bota betalt og saka ferdig utan at Brekke vann fram slik som dei to første gongane.

Vil få inn nynorsken i systemet

Då Brekke fekk fartsbot i januar, var det ikkje eit alternativ å få det forenkla førelegget på nynorsk.

Politidirektoratet grunngjev dette med at nynorsken, og språklova generelt, ikkje har blitt prioritert medan systema til politiet har blitt digitalisert over ein lengre periode.

– I dette utviklingsarbeidet har det ikkje vore tilstrekkeleg merksemd knytt til språklova.

Vidare skriv dei at Politidirektoratet ønsker at det blir lagt til rette for ein nynorskversjon av forenkla førelegg, men ber om tolmod, då det vil ta tid.

Kor lang tid, er uvisst.

– Men politiet skal overhalde språklova, understrekar dei.

Både siger og tap

Sjølv om målmannen frå Sogn har heisa flagget, har sigeren ein noko bitter smak.

I dei to første målstridane nekta han å betale før han fekk førelegga på nynorsk.

Men i denne runda er bota allereie betalt. Eller ufrivillig betalt, som Brekke seier sjølv.

Brekke meiner staten tok pengane frå han utan forvarsel. Difor vart denne bota «betalt» før han fekk ho på nynorsk. Foto: Odd Inge Gjeraker / NRK

– Planen var å vente med å betale til eg fekk bota på nynorsk denne gongen også, men då eg fekk brev frå inkasso måtte eg endre taktikk. For å syne betalingsvilje, betalte eg 3/4 av summen med atterhald om å sende over resten av summen når bota omsider kom på nynorsk.

Men det fekk han aldri gjort, då Skatteetaten trekte den resterande summen frå restskatten hans.

Dermed er bota betalt mot hans vilje, og han vil mest truleg aldri sjå førelegget på målforma si i denne runda.

Håpar neste bot kjem på nynorsk

Brekke trur den 35 år lange usemja med politiet handlar om vrangvilje frå motparten.

– Det er skremmande å tenke på at det er så mange i politiet som ikkje klarar å forstå denne lova rett. Difor trur eg det handlar meir om vrangviljen enn det faglege. Det er rett og slett for slapt.

Likevel er gleda stor over at politiet har snudd i saka, og seier det er ein stor siger for alle nynorskbrukarar, enn så lenge.

– Men du som er så flink å få bøter kan vel glede deg over at den neste kjem på di målform?

– Hehe, ja! Men det blir nok berre nynorsk fram til politiet kjøper seg nytt datasystem, så dett nynorsken, tradisjon tru, ut att.

Sjå korleis Jens Brekke feira då han fekk bota si på nynorsk i 2015: