– Eg har brote éi lov, men det har staten òg – nemleg mållova, seier Jens Brekke.

Den no pensjonerte mannen rotar i ein haug av papir.

Ein heil bunke med brev har det vorte for sogningen som ønskjer å bli møtt med den målforma han meiner han har krav på. Retten har han kjempa for sidan 80-talet.

Samandraget av den 35 år lange usemja kan du lese nedst i saka.

Mengdene papir syner omfanget av brevvekslinga som har funne stad mellom han og ymse statlege organ dei siste 35 åra. Foto: Ingrid Nedrebø / NRK

Fartsbot på bokmål

Det var i januar i år at Jens Brekke køyrde 7 km/t for fort i 50-sona. 2300 kr og eit forenkla førelegg, eller «et forenklet forelegg», vart konsekvensen. Ei bot han med all sjølvfølge ville betale.

– Heilt greitt, eg køyrde for fort. Sjølvsagt skal eg betale for meg! Men eg ønskjer at politiet gjev meg blanketten på mi målform.

Brekke meiner han har krav på å få førelegget på nynorsk gjennom språklova, eller mållova som det heitte fram til 2021.

Jens har blitt kalla sta før. Sjølv meiner han det er staten som er vrang. Foto: Odd Inge Gjeraker / NRK

– Hadde eg ville hatt det på polsk eller engelsk hadde eg fått det, men ikkje nynorsk. Slik skal det ikkje vere, seier sogningen oppgitt.

Men politidirektoratet tolkar lova annleis.

Usemje om språklova inkluderer bøter

I eit brev politidirektoratet har sendt til NRK, skriv dei at Brekke ikkje har krav på nynorskblankett.

Dei stiller seg nemleg bak Sivilombodsmannen si tolking av lovverket, som seier at slike førelegg høyrer til rettsvesenet, som igjen ikkje er inkludert i språklova. Denne tolkinga er i samband med ei anna sak frå 1994.

I tillegg viser politidirektoratet også til §2 i mållova som gjeld ålment tilgjengelege skjema, der forenkla førelegg ikkje høyrer til. Men den gamle mållova vart oppheva då den nye språklova tredde til i 2022. Dermed viser politiet til lover som ikkje lenger finst.

Brekke på si side meiner det er Kulturdepartementet si tolking av lova som gjeld, der målbruk i offentleg teneste gjeld absolutt alle stader i offentleg teneste.

Og det er sjølve kjernen i usemja mellom politiet og Brekke som har halde på i 35 år.

– Brekke avdekte feil i systemet

Då Brekke fekk det forenkla førelegget på bokmål i posten, klaga han til Trøndelag politidistrikt, der fartsbrotet fann stad.

Politiadvokat Bente Lind avviste klaga, fordi det ikkje går an å gjere om på eit førelegg som mottakaren har godtatt.

– Han kan ikkje kome etterpå og ønske ei endring av innhaldet, fortel Lind.

Men politiadvokaten seier dei er glade for at Brekke gjorde dei merksame på nynorskmangelen i systemet deira.

– Eg har varsla om problemstillinga, og håpar vi kan få på plass ei løysing som tilbyr førelegg på begge målformer i framtida, seier Lind.

Arkiv frå 2015: Frå då Brekke omsider fekk bota si på nynorsk etter sju månadar. Foto: Stine Kyrkjebø Johansen / NRK

Då Brekke kjempa den same saka for snart ti år sidan, var problemet det same. Arbeidet med å utvikle eit nytt datasystem, skal ha vore årsaka til at Brekke måtte krangle for å få bota på nynorsk.

Og lovnaden politiet kom med i 2015 var klar: Begge målformer skulle vere på plass innan 1. januar 2018.

Språkrådet og Noregs Mållag støttar Brekke

Leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge, meiner Brekke har lova på si side når for tredje gong står på krava for bot på nynorsk.

– Eg synest det er heilt utruleg at Jens Brekke enno ein gong må kjempe mot styresmaktene for å få sine individuelle språkrettar varetekne.

Leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge. Foto: Kristianne Marøy

Mållagsleiaren meiner politiet sjølv gjer seg til kjeltringar ved å ikkje følge språklova.

– Vi må alle følge norske lovar og reglar, særleg offentlege organ. Dei er nøydde til å få på plass eit system som kommuniserer både på nynorsk og bokmål, seier Lofnes Hauge.

Åse Wetås i Språkrådet er samd.

– Når staten korresponderer skriftleg med private rettssubjekt, skal det etter §15 i lov om språk skje på det skriftspråket som det private rettssubjektet bed om. Dette handlar om innbyggjarrettar i møte med det offentlege, seier Wetås.

Ein sta målmann eller statleg overkøyring?

Sogningen håpar han og politiet kan kome til semje ein gong for alle. Men før det skjer, held han fast på at dette handlar om statleg overkøyring.

– Dei tek frå oss moglegheita til å få nynorsken inn i det daglege, seier han.

Men den standhaftige målmannen vil ikkje kalle seg sta.

– Det er ikkje eg som har bestemt desse reglane. Stortinget har vedteke mållova, og seinare språklova, og då må dei følge ho. Det skulle berre mangle at eg får førelegget på mitt eige språk, seier Brekke.

I 2015 kunne han sleppe jubelen laus då han til slutt vann fram. Ei kake, ikledd mellom anna politiet sin logo, var takka for at han omsider vart høyrd. Foto: Stine Kyrkjebø Johansen / NRK