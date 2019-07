I et intervju med den britiske avisen The Observer kommer designeren Stella McCartney med et utsagn som har vekket debatt.

Når det kommer til klesvask sier McCartney at hun har en tommelfingerregel:

– Ikke vask klærne med mindre du absolutt må.

Hun får støtte av blant andre Jenny Skavlan:

– Det utsagnet peker definitivt i riktig retning, fordi vi må bli flinkere til å få klærne til å vare, sier hun.

Flere miljøvennlige valg

Skavlan, som har blitt kjent for gjenbruk og omsøm av klær gjennom blant annet bloggen sin, mener mindre vasking bare er en del av hva som kan gjøres for at klesbruken skal bli mer miljø- og klimavennlig.

Hun mener folk bør ta flere grep, og noen av dem gjelder allerede når du vurderer å kjøpe et plagg:

– For eksempel bør du ikke velge noe som er del av en kortvarig trend og laget i billige materialer. Kjøp plagg som varer, i naturmaterialer som ikke trenger at du vasker dem så ofte og som kan luftes i stedet, oppfordrer hun.

Ifølge en undersøkelse fra 2016 mente åtte av ti nordmenn at de hadde for mange klær og sko som ikke blir brukt. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Sverger til klut

Skavlan mener at vi generelt vasker klærne for mye og på for høy temperatur, og at de fleste har en lav terskel for å kaste noe i vaskemaskinen.

– Jeg har blitt en tilhenger av å bruke klut for å fjerne den ene flekken som gjør at man ellers vasker hele plagget, sier hun, og legger til:

– I tillegg kjøper jeg nesten ikke klær i syntetiske stoffer fordi de lukter fortere og slipper ut mikroplast når de vaskes.

Skavlan trekker også fram én kategori klær hun aldri kjøper:

– Noe av det dummeste som finnes er å kjøpe ferdig slitte eller utvaskede klær. Man skal slite ut klærne sine selv, synes hun.

Mer og mer vask

Vi vasker i dag klærne våre hyppig, men slik har det ikke alltid vært.

Ifølge Ingun Grimstad Klepp, som forsker på gjenbruk ved OsloMet, var det først på 1800- og 1900-tallet frekvensen på vaskingen for alvor ble høy.

– Det kom delvis av at ideen om renslighet og folkesykdommer begynte å spre seg, men også delvis av endringer i klesvaner.

Først fikk vi nemlig bomullsklær som raskere ble skitne enn ullklær og så klær i syntetiske stoffer.

Disse har for en vane å lukte, ifølge Klepp.

Stor miljøbelastning

– Det er veldig store forskjeller fra land til land når det kommer til miljøbelastningen av vaskevaner, sier Klepp.

Hun forklarer at effektive vaskemaskiner og lufttørking gjør at nordmenn skiller seg positivt ut.

Hva McCartney angår, så tror ikke Klepp manglende vasking vil gå utover henne i nevneverdig grad.

– Hun kommer nok til å lukte godt og se strålende ut selv om hun vasker tøyet sjelden.

– Dresser skal aldri vaskes

Designeren McCartney forteller til The Observer at hun på skredderskolen lærte at dresser absolutt ikke skal vaskes.

– Regelen med en skreddersydd dress er at du ikke vasker den. Du skal la skitten tørke, og så børste den av.

I et intervju med The Observer oppfordrer Stella McCartney folk til å vaske klærne sjeldnere. Hun mener man i stedet bør la skitten tørke, og børste den av. Foto: Luca Bruno / AP

Skavlan påpeker at de fleste ikke har klesskapet fullt av skreddersydde dresser.

– Jeg har selv små barn og går med gulp på skuldrene og leverpostei nedover lårene, så litt vasking må jo til.