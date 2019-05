Koons metallskulpturer har ifølge New York Times nå blitt de ultimate samlerobjektene for verdens milliardærer. De ble til da samtidskunsten hadde sine storhetsdager på 1980- og 1990-tallet.

Den skinnende kaninen i rustfritt stål fra 1986 ble inspirert av en oppblåsbar barneleke. Skulpturen har nylig vært vist på Astrup Fearnley museet i Oslo.

Gikk langt over antydningen

Jeff Koons var i Oslo i fjor i forbindelse med åpningen av en utstilling på Astrup Fearnley-museet Foto: Javier Auris / NRK

Prisen oppnådd på auksjonshuset Christie’s i New York onsdag ligger langt over den estimerte minsteprisen på 50 millioner dollar. Med 91,1 millioner dollar innkassert var det også høyere enn forrige rekord for pris oppnådd for et kunstverk av en kunstner som fremdeles er i live.

Den forrige rekorden ble satt i november i fjor, da maleriet «Portrait of an Artist (Pool With Two Figures)» av David Hockney fra 1972 gikk under hammeren for 90,2 millioner dollar, også det hos Christie's.

Koons var i Oslo i fjor for å åpne Astrup Fearnleys nest siste utstilling i 25-årsjubileet. Museet har Koons som en av sine sentrale kunstnere, og blant annet er skulpturen «Michael Jackson and Bubbles» i samlingen.

– De siste tjue årene finnes det knapt noen samtidskunstner som har skapt så mye oppmerksomhet rundt sin kunst og sitt liv som Jeff Koons, opplyser museet.

Jeff Koons på Astrup Fearnley Museet

