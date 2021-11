– Mine forventningar er at det blir enda villare, enda vanskelegare å avsløre deltakarane og ein publikumsfest ut av ville helvete, seier detektiv Nicolay Ramm.

Saman med Jan Thomas og Marion Ravn representerer han folket når dei på laurdagane framover skal prøve å pønske ut kven som skjuler seg bak maskene – på direkten.

– Eg trur det blir endå større og endå meir spenning! Og like irriterande og frustrerande, legg Marion Ravn til og ler.

Det er berre to dagar til premieren og spekulasjonane svirrar for fullt. Fansen håpar at Erna Solberg eller prinsesse Märtha Louise er blant deltakarane.

Allereie nå kan du starte gjetteleiken i NRKs gjette-app!

– Dobbelt lureri

Ravn vil halde korta tett til brystet til laurdagen, men Jan Thomas og Nicolay Ramm deler gjerne nokre av teoriane sine.

– Folk trur at havfrua har ei funksjonshemning, men eg trur det er dobbelt lureri, fortel Ramm.

NAMNEBIBLIOTEK: Eg følgjer godt med i mediebildet, og eg har eit bra namnebibliotek i hovudet mitt, seier Nicolay Ramm. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Medan Jan Thomas håpar og trur at denne gongen er ei av Sveriges største stjerner med:

– Eg er ganske sikker på at Carola er med. Ein kan ikkje utelukke at det er artistar og kjendisar frå andre land. I Maskorama kan alt skje, seier Jan Thomas.

– Mykje vanskelegare enn ein skulle tru

Ifølgje Jan Thomas er hans sterke side «raud løpar»-kjendisar, mens Marion er dyktig på artistar og Ramm er god på sport. Saman utfyller dei kvarandre godt.

Likevel legg ikkje detektivane skjul på at det er utfordrande å gjette riktig. For i Maskorama kan deltakarane villeie med størrelse, kjønn og ikkje minst dialekt.

I fjor lurte rogalendingen Mia Gundersen alle trill rundt då ho snakka med nordnorsk dialekt.

LURTE ALLE: Mia Gundersen som den rosa puddelen i fjorårets Maskorama. Foto: Julia Marie Naglestad / Fremantle/NRK

– Det er mykje vanskelegare enn ein skulle tru. Nokre gonger ser eg episoden på nytt når eg kjem heim for å sjå om eg har gått glipp av noko, fortel Ravn.

– Folk er heilt ville

Vidare innrømmer dei at dei får massiv respons frå publikum.

– Ein blir stoppa på gata og på treningssenteret, seier Jan Thomas.

– Folk er heilt ville! Eg har fått masse meldingar på Instagram, seier Marion.

NOTAT: Marion Ravn skriv notat på mobilen for å samle mest mogleg hint. Foto: JULIA MARIE NAGLESTAD / FREMANTLE/NRK

Ramm bekreftar også dette, men alle tre understrekar at dei prøver å ikkje låse seg fast til tipsa dei får.

– Det er vanskeleg å ikkje la seg farge av det ein høyrer, men vi må prøve å halde alle moglegheiter opne, seier Ramm.

– Lett å få overtenning

I fjor måtte deltakarane nøye seg med å synge framfor tom sal, men i år er det endeleg lov med publikum i salen. Detektivane gler seg til publikumsbrølet.

– Det blir fantastisk. Eg trur det kjem til å gjere at showet går opp fleire hakk, seier Ravn.

Jan Thomas meiner det i år vil bli ei heilt unik stemning:

– Det er viktig for oss tre å halde saman som detektivar og behalde roa, for når dette sirkuset startar er det lett å få overtenning

– Energien kjem til å løfte taket, seier han begeistra.

ALT KAN SKJE: Jan Thomas seier at årets Maskorama blir hakket større i år. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

– Dele den deilige galskapen

Jan Thomas har eitt ønske for hausten og det er at det norske folk blir med på denne reisa.

– Ikkje berre fordi det er eit fantastisk show, men også fordi vi som menneske har behov for å samlast saman med familie og venar.

Han beskriv Maskorama som ein stad som er trygg og fordomsfri.

– Her er nøkkelen å tore å leike seg og ikkje ta livet så alvorleg. Her er det rom for å berre dele den deilige galskapen, oppfordrar han.