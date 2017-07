Jan Ove Årsæther gir seg i TV 2

Nå gir han seg som Nyhets- og sportsdirektør i følge en pressemelding fra kanalen. TV 2-sjef Olav Sandnes sier i pressemeldingen at han vil rose Årsæther for innsatsen han har lagt ned i TV 2.

– Det står stor respekt av det han har vært med å skape for TV 2, gjennom arbeidet på mange områder innenfor sport, nyheter og TV2.no. Han har også vært sentral i arbeidet mot et nytt TV 2 i 2020.

På tide å flytte hjemmefra

Årsæther har i TV 2 arbeidet både som reporter, redaktør og direktør. I pressemeldingen sier han at det er en tid for alt, og at han nå føler for å gjøre noe nytt.

– Det er en tid for alt. Jeg har jobbet i TV 2 siden jeg var i tjueårene og nå er det på tide å flytte hjemmefra.

Direktøren kom fra Dagens Næringsliv, da han i 2000 gikk over til TV 2. Først hadde han stilling som nyhetsreporter i Oslo, før han har fått stillinger som sjef for Nyhetene, Sporten og TV2.no.

– Jeg har imidlertid takket ja til å representere TV 2 i styret i flere av datterselskapene framover, blant annet i Faktisk. Så skal jeg lete fram fluestanga som jeg ikke har brukt på flere år og teste ut hvordan det er å slå av mobiltelefonen i korte perioder, forteller Årsæther.

Årsæther har selv sagt opp jobben, og fratrer formelt i august. Han ønsker kanalen lykke til videre i en vanskelig tid for mediene.

– Jeg vil takke Olav, ledergruppen, fagforeningene og alle medarbeiderne jeg har jobbet sammen med for et strålende samarbeid, og ønsker hele TV 2-organisasjonen lykke til videre i en svært krevende tid for mediene, sier Årsæther.

– Jeg vet at dersom det er en organisasjon som makter å tilpasse seg den nye tiden og vinne nytt terreng i kampen om seere og brukere, så er det nettopp TV 2.