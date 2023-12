Adventstida er som oftast fylt med snø, levande lys, peparkaker, julekalendrar og gløgg. Alle kan gje deg julestemning.

Men det er ikkje alltid julestemninga fell like naturleg for alle.

Ifølge Nora Østby, universitetslektor i psykologi ved Universitetet i Stavanger, kan manglande julestemning komme av stress, press eller bekymringar.

– Julestemning er ei form for nostalgi. Eg trur det kan vere vanskeleg å finne att dei kjenslene når ein er vaksen, seier ho.

Nora Østby er universitetslektor i psykologi ved Universitetet i Stavanger. Ho meiner det er mange grunnar til at ein ikkje kjem i julestemning Foto: Jørn Steen / Universitetet i Stavanger

Det motsette av julestemning

Det er avgrensa kor mykje forsking som er gjort på julestemning, men Østby seier det kan vere mange grunnar til at nokon slit med å få det.

– Eg trur vi har ei tydeleg forventning om kva jula bør vere. Ofte er det basert på korleis jula var då vi var barn og vi legg nok litt press på å etterlikne det.

Også kjem alt som må ordnast i tillegg, ein må ordne gåver, pynte og rydde, fortel Østby.

– Det er veldig mange ting som kan skape stress, og det er det motsette av dei gode kjenslene vi assosierer med julestemning.

Hjelpte å pynte seg for desember

Programleiar og komikar Live Nelvik peiker også på stresset som kan oppstå før jul.

– Det verste med å bli vaksen er jo at ein må laga si eiga julestemning. Når ein er barn får ein det liksom gratis frå foreldre som pyntar og fiksar.

– Derfor trur eg fleire slit med å få det. Det er for mykje å gjere, seier ho.

Saman med Ronny Brede Aase har ho laga podkasten «Julestemning med Live og Ronny».

Live Nelvik har slite med å finna julestemninga. Det gjer ikkje Ronny Brede Aase. Saman lagar dei podkasten «Julestemning med Live og Ronny». Foto: Fenomen

Som eit forsøk på å komme i julestemning Nelvik mellom anna bada. Men i år har ho gjort noko anna som ho meiner har fungert godt.

– Eg pyntar meg litt for desember. Det ser ikkje ut som eg skal på gardeball, men eg pyntar meg litt for omgivnadene, meg sjølv og desember. Det fungerer litt for meg, seier ho.

Personlegdom kan spele ei rolle

Det er berre stress som kan vera eit hinder for å komme i julestemning ifølge Østby. Ho trur personlegdomstrekk også kan spela ei viktig rolle.

– Nevrotikarar, eller dei som skårar høgt på personlegdomsstrekket som blir kalla nevrotisisme, kjenner i større grad på stress. Så dei kan nok ha litt større utfordringar med å oppnå julestemning.

Vidare trur Østby at dei som skårar høgt på planmessigheit har ein fordel.

– Dei har kanskje gåvelistene klare i juli, og har kanskje pynta og teke julevasken allereie før desember.

Jula blir ikkje ringd inn før klokka 17 på søndag, så det er framleis tid til å komma i julestemning. Foto: Bente Hjellsand

Lukt og smak kan sikre julestemninga

Sjølv om det no er få dagar til jul, er det framleis mogleg å finne julestemninga meiner Live.

Men samtidig åtvarar Nelvik mot å jage ho.

– Vil ein ha det for mykje, så får ein det ikkje. Eg trur ein må senke skuldrene. Ved å fjerne litt av presset trur eg at sjansen for å få julestemning er mykje større, seier ho.

Det er samtidig ikkje berre stress som kan påverka julestemninga. Personlegdomstrekk også kan spela ei rolle. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Lektor Østby seier at det kan fungere fint å gjere ting ein assosierer med julestemning.

Sansane våre, særleg lukt og smak, er sentrale i nostalgi og minne, fortel ho.

– Det å lukte, men også smake på jul, trur eg kan vere eit ganske godt råd for å komme i julestemning.

– For meg så er det jo ting som å sjå julefilmar, ete peparkaker og drikke gløgg.