Jahn Teigen hylles over hele landet: – Han var en unik scenepersonlighet

Den folkekjære musikeren Jahn Teigen døde på Ystad Sykehus i Sverige mandag kveld. Komiker, venn og Prima Vera-kollega Herodes Falsk forteller til NRK at han besøkte artisten i Sverige i fjor.

– Da skjønte vi at det ikke ville gå bra. Han var veldig sjuk, men i veldig godt humør. Vi lo masse. Han hadde mange planer. Som vanlig ville han så mye, forteller Falsk.

Herodes Falsk

Falsk forteller at Teigen spurte ham hele tiden om han kunne skrive tekst til nye låter og at han hadde tusen ideer.

– Kroppen var syk, men hodet funket veldig bra!

Også Tom Mathiesen i Prima Vera reagerer på budskapet med sorg:

– Han var den største vi hadde. Han hadde så mye energi da vi reiste rundt med Prima Vera. Det er en rar dag for meg. Det kom som et sjokk. Det er en rar følelse. Det har ikke gått opp for meg.

Mathiesen forteller om et besøk hos Teigen i fjor, der de mimret masse om tiden i Prima Vera.

Elleville Prima Vera, med Jahn Teigen i spissen, framfører Brukne ribben, deres versjon av Dawns kjempehiten Tie Yellow Ribbon. Fra Halvsju 26.01.1980

Gjorde andre artister starstruck

Artist Elisabeth Andreassen sier hun var fan av Teigen før de begynte å spille sammen.

– Han var en unik scenepersonlighet. Han fanget publikum på en helt annen måte.

– Det er helt utrolig at Jahn Teigen er borte, det er nesten ikke til å fatte. Han var en fantastisk artist, en fantastisk morsom person. Hans sinn var jo fullt av alt annet enn hva alle andre hadde.

Andreassen beskriver Teigen som et varmt menneske.

– Han var jo en av de første norske artistene jeg møtte i 1981 da jeg spilte i musikal i Stockholm. Plutselig hørte jeg en veldig herlig latter i garderoben, og da ble jeg utrolig starstruck.

Programlederene Elisabeth Andreassen og Jahn Teigen under åpningen av den norske Melodi Grand Prix-finalen.

Artist Inger Lise Rypdal sier hun er veldig trist over Teigens bortgang. Hun forteller at Teigen var den første musikeren hun ble kjent med da hun flyttet til Oslo i 1968.

– Han var en fantastisk bra sanger. Vi var bestiser på den tida. Og vi hadde samme drømmer. Han kunne gjøre hva han ville med den stemmen sin. Alltid positiv. En begavet mann.

Norsk finale i Melodi Grand Prix. Jahn Teigen i skjelett-drakt fremfører Voodoo sammen med Inger Lise Rypdal. De ble nr. 2 i finalen.

Hylles av hele kultur-Norge

Jan Fredrik Karlsen sier at det er mange ting han kan trekke frem om Jahn Teigen.

– Kombinasjonen av å lage udødelige folkesanger som alle går og synger på, kombinert med at han er en av Norges største entertainere, og kombinerte alt dette med humor gjennom Prima Vera, sier Karlsen.

Folk har lagt ned blomster og lys ved statuen av Jahn Teigen i Tønsberg.

Tidligere landslagstrener Jan Åge Fjørtoft sier på Twitter at landslaget elsket Jahn Teigen:

Tidligere landslagstrener Jan Åge Fjørtoft sier på Twitter at landslaget elsket Jahn Teigen:

Kulturminister Abid Raja skriver på Twitter at det er en nasjonalskatt som nå har gått bort.

– Nasjonalskatten vår har gått bort. Hele Norge hadde et kjært og nært forhold til Jahn Teigen, og musikken hans har satt spor i oss alle. Takk for ditt fantastiske bidrag til norsk kulturliv; du vil savnes. Våre tanker går til hans familien. Hvil i fred!

Kulturminister Abid Raja skriver på Twitter at det er en nasjonalskatt som nå har gått bort.