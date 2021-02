På årets første møte i Kringkastingsrådet skal dei behandle over 1000 meldingar som har kome inn frå publikum.

527 av desse meldingane er klager som har kome mot NRK-programmet «Shaun» på NRK P13. Klagene kom etter at programleiar Shaun Henrik Matheson på direkten kom med ein tirade mot Israel 2. februar.

Kritikken kom i forbindelse med at Israel meldte om nye tal frå massevaksinasjonen i landet, som viste at vaksinen såg ut til å hindre spreiing av covid-19.

NRK var raskt ute med å beklage og ta bort den delen av programmet frå nettspelaren. Men mange sende likevel inn klager og kom med kritikk mot innslaget.

Det første døgnet etter hendinga kom det inn over 300 klager. Fleire av klagene er variantar over ein likelydande tekst.

– Gjekk for langt

I programmet «Shaun» er det meininga at programleiaren skal vere subjektiv og spissformulert. Men underhaldningssjef i NRK, Charlo Halvorsen, sa at ein denne gongen gjekk for langt.

– Deler av innslaget var dessverre innanfor definisjonen antisemittisk. Dette beklagar vi sterkt, sa han.

Han sa at NRK tok raskt grep og beklaga, og at Matheson også beklaga i programmet dagen etter. Han sa også at redaksjonen hadde tatt lærdom av dette.

Rådsleiar Julie Brodtkorb sa det var bra NRK la seg så flat som dei gjorde, og meinte innslaget var ein grov bom av allmennkringkastaren.

– Eg har registrert korleis det har blitt beklaga. Men dette reagerte eg sterkt på. Det er kanskje det programmet vi har hatt oppe i rådet, eg har reagert sterkast på, sa ho.

Krass kritikk

Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk var glad for at NRK-leiinga handla raskt, og var ute kort tid etter sending med å beklage og avpublisere innslaget. Men han meiner det var først i dag NRK-leiinga i klartekst sa kva dei beklaga, at innslaget var rasistisk.

– Eg har sakna, inntil no, at ein seier klart ifrå at det var dehumaniserande og i direkte konflikt med NRKs grunnlagsdokument, der det blir slege fast at alle menneske har lik verdi.

Han sa at innslaget ikkje var kritikk mot Israels regjering, men ei stigmatisering og demonisering av det jødiske folket. Han peika også på at klagane mot innslaget kom frå eitt breitt lag av folket, og ikkje berre Israel-vennar.

Rådsmedlem Trude Drevland reagerte også på innslaget, men meinte det var problematisk at NRK sletta den delen av sendinga frå nettradioen.

– No diskuterer vi noko som vi ikkje kan gjere oss opp ei oppfatning om. Men da eg såg transkripsjonen av det som var sagt, trudde eg ikkje det var mogleg. Og etter å ha høyrt opptaket, er eg sjokkert.

Ho retta krass kritikk mot programleiaren, som ho meinte mangla antenner og grenser.

Tove Karoline Knudsen meinte innslaget kryssa ei grense som ikkje skal kryssast, og var glad for at NRK-leiinga beklaga så raskt, og at innslaget blei teke av.

– Vi skal hugse på at det jødiske folk blir forfølgd og trakassert også i dag, og særleg i slike samanhengar verkar dette så mykje sterkare og mykje meir grotesk.

Etikkredaktør Per Arne Kalbakk sa at det skulle vere ein høg terskel for å ta bort publiserte innslag. Men dersom det blir publisert innslag og opplysingar som ikkje er rett eller kan vere til skade, må ein vurdere om det er rett at slikt innhald ligg ute.

– Dette skjer ikkje ofte, men det skjer av og til. Og når vi tok bort dette innslaget frå programmet, blei det også lagt inn ein merknad om kvifor vi har valt å redigere noko bort.

Vanskeleg Midtausten-dekning

Rådsmedlem Ove Vanebo åtvara NRK mot å bli oppfatta som ein aktør i Midtausten-konflikten. Han meiner innslaget på P13 kan bli oppfatta som eitt av fleire innslag på NRK, som kan gi inntrykk av at allmennkringkastaren har teke side.

Nestleiar i Kringkastingsrådet, Torgeir Uberg Nærland, seier det er naturleg at NRK i omtalen av Israels vaksinesuksess også set dette opp mot tilhøva i områda rundt, som i Palestina.

– Men i dette innslaget kom det ut i ei form som er heilt uakseptabel.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen sa at dekninga av Midtausten er noko som alltid skaper debatt, og viste til at det førre Kringkastingsrådet hadde ein gjennomgang av NRK si dekning av Midtausten.

– Konklusjonen den gong var at NRK klarte å balansere dette. Ein slik gjennomgang tar vi gjerne igjen. Men eg trur ikkje det er mogleg å love at vi skal dekke dette området utan at det blir diskusjon og synspunkt.

Rådsleiar Brodtkorb samanfatta debatten med at rådet ofte er rause på med at det kan skje feil på lufta når ting går direkte.

– Men denne klagen, og det vi no har behandla, er rett og slett noko som ikkje skal kunne skje frå NRKs side. Og det er også den klare beskjeden frå eit samla råd.

Resett-debatt

Rådet fekk også inn over 100 klager på at Resett-redaktør Helge Lurås blei invitert til Debatten for å debattere Donald Trump mot Raudt-politikar Mimir Kristjansson.

Redaktør i nyheitene i NRK, Knut Magnus Berge, sa at dei visste at det deltakinga ville vekke reaksjonar, og at redaksjonen difor brukte tid på å finne den rette settinga.

NRK fekk støtte frå blant andre rådsleiar Julie Brodtkorb, som meinte det var rett av NRK å ha ei breidde i kven som blir invitert til Debatten.

– Eg er meir redd for at det blir dei same som går igjen på ein såpass stor debattplattform, sa ho.

Forfattar og rådsmedlem Bushra Ishaq meiner det var problematisk at Resett-redaktør Helge Lurås blei invitert til Debatten. Foto: NRK

Medan lege og rådsmedlem Bushra Ishaq meinte det var feil å invitere Lurås.

– Problemet mitt handlar om retninga NRK går når redaktøren rettferdiggjer ikkje berre Resett, men også aktørar som Document.no, på bakgrunn av heilskapen i det desse formidlar og verdigrunnlaget desse står for, sa ho.

Ho opplyste også at ho hadde opplevd personangrep frå aktørar som støttar Resett etter at ho hadde delteke i debattar i NRK.